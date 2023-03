¿Quién es Eduardo Mosegui, voz y voto del fútbol amateur que tendrá el nuevo gobierno de la AUF?

Nació y vive en Canelones. Hace 33 años es dirigente de baby fútbol, empezó en su club de Progreso, pasó por la liga y desde 2020 es presidente de la Organización Nacional del Fútbol Infantil (Onfi). Fue tesorero de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) en la década pasada, y desde el próximo mes de abril Eduardo Mosegui estará en el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el segundo gobierno de Ignacio Alonso, por el período 2023-2026.

Será la voz del fútbol amateur, que bajo su paraguas reúen a OFI, primera y segunda divisiones amateur de la AUF, fútbol femenino, fútbol playa y fútbol sala.

Sus experiencias en OFI y en Onfi los llevan a mirar el fútbol desde un lugar diferente al resto de los integrantes del ejecutivo, y desembarca con un claro objetivo: seguir impulsando el proyecto que ahora lidera Jorge Giordano, como secretario técnico de la AUF, para unir el fútbol de la AUF con el Infantil, reforzar el puente entre el baby y el salto al fútbol juvenil, para generar un historial desde que ingresan en Onfi (0 a 13 años), pasan por juveniles y llegan al fútbol profesional.

“Debemos impulsar los trabajos que se hicieron y promover nuevos, para que exista continuidad en el proceso de formación de los jugadores desde que se inician en Onfi hasta que llega al fútbol profesional, con una estrategia de trabajo, como plantea Giordano, con un modelo de gestión sin que ninguna de las organizaciones (Onfi y AUF) pierdan sus identidades políticas, administrativas y deportivas. Algo así como lo que ocurre en la educación, en donde empezás en un jardín, en un caif y subís la escalera hasta llegar hasta el nivel universitario, todo bajo un hilo conductor y con un seguimiento. En el fútbol debería ocurrir algo similar, con un punto de comienzo en el fútbol infantil y el final en Primera División”, explicó Mosegui a Referí.

Foto: Leonardo Carreño.

Eduardo Mosegui lleva 33 años como dirigente de fútbol

Para el nuevo representante del fútbol amateur, “el fútbol infantil uruguayo es modelo en el mundo, en organización y en competencia”.

Mosegui apunta a terminar de unir la brecha, porque “no se vio nunca" que el fútbol infantil es la continuidad del juvenil y "existe una visión del fútbol profesional que los jugadores aparecen a los 14 años, cuando hay un proceso de 10 años antes, de crecimiento, de compromiso, de capacitación de las personas que están a cargo de esos chicos”.

“La idea de Giordano es brillante y coherente. Que haya una sinergia y continuidad de esfuerzos, y que no se crea que se está refundando algo en una etapa será muy importante para multiplicar los esfuerzos. Por suerte, para eso tenemos una estructura muy fuerte en el fútbol uruguayo”.

En números esto se traduce así: OFI tiene 670 clubes en todo el país y Onfi 690.

Y lo grafica con otra profundidad: en Onfi y OFI hay 120.000 menores de 18 años jugando al fútbol en una población de 3.000.000 de habitantes, y en la que están en ese rango de edad son un porcentaje menor.

Este último registro refleja la influencia del Interior en el fútbol uruguayo, y por qué desde 2011 la FIFA impulsó un cambio de estatutos (votado en 2018) que promovió que OFI tuviera un lugar reconocido en la estructura del gobierno del fútbol. Esto se traduce con nueve votos en el congreso de la AUF (tiene 76 votos), mayoría en el fútbol amateur y un representante en el ejecutivo (en un gobierno de siete miembros, incluido el presidente).

En este caso, Mosegui asume la representación de todo el fútbol amateur (OFI, amateur de AUF, femenino, sala y playa) y se compromete a ser la voz de todos.

El cambio que impulsó el Interior

Para reducir la brecha entre el baby y el fútbol juvenil, en OFI en 2016, durante su actividad como tesorero de la Organización, comenzaron a generar torneos sub 14 y campamentos en los que no solo se entrenaban, competían, sino que tenían apoyo de profesionales como sicólogos.

“Ahí empezó a despertar el interior y se comenzó a cuidar ese escalón, porque antes de esas experiencias, pasaban de jugar en categorías de 13 años a 15. ¿Qué ocurría? Algunos chicos quedaban por el camino, y era un lujo que el fútbol no se podía dar. Eso está cambiando, y seguirá cambiando, porque cada vez se mira más abajo el fútbol y debemos generar un blindaje para esa franja etaria, en donde será fundamental no observarlo como jugadores de fútbol sino que avanzar en un proceso de acompañamiento en su crecimiento”.

El desarraigo de los jóvenes del interior

También entiende clave seguir cuidando una situación traumática que sufren algunos futbolistas que con no más de 13 o 14 años llegan a Montevideo y viven experiencias que lejos de ayudarlos a crecer como deportistas y como personas, los condicionan para el resto de sus vidas.

“Nos preocupa mucho el desarraigo de los chicos del interior que con 14 o 15 años, a veces más chicos, los traen a probar suerte a Montevideo y viven en una casita de a 10 o de a 15. No hacen seguimiento, y cuando termina el año ese chico tiene que volver a su ciudad o pueblo con la mochila llena de frustración. Vamos a buscar que haya un seguimiento o protocolo para todo eso. Ya lo hablamos con la Mutual, para empezar a ver el jugador de fútbol no solo cuando llega al profesionalismo sino aprender a mirarlo y acompañarlo desde los 13, con protocolos que se transformarán en una piedra angular. También este tema lo hablamos con INAU, porque es un asunto muy delicado, pues tenemos que dar garantías a las instituciones que tienen chicos a cargo con 13 o 14 años, y a las familias cuando los chicos vienen a probar suerte”.

Foto: Leonardo Carreño.

Mosegui fue tesorero de OFI entre 2015 y 2019

Para Mosegui es clave que los jugadores del Interior se sigan desarrollando en su lugar de origen hasta que puedan lograr la madurez como para dar un salto.

En este aspecto OFI avanzó en la década pasada con el proyecto U2030 y la AUF, bajo la gestión deportiva de Giordano, con la construcción de complejos de entrenamientos similares a los de la Asociación en todos los departamentos del Interior.

“Ese es el camino: ir a buscar a los mejores, pero no traer al barrer, no generar expectativa que luego serán difíciles de cumplir, ni generar sueños que luego se frustran. Hay que preservar ese capital de 14 y 15 años no solo desde lo deportivo sino desde lo humano”.

Una mirada integral y el trabajo con el femenino

En su trabajo apunta también a fútbol sala, playa y femenino, y ser cuidadoso de las jurisdicciones.

El fútbol sala empezó a crecer a través de OFI.

“Tuvo un crecimiento exponencial, con una actividad que ya se realizaba en todo el país, y que ahora se está formalizando”.

Sobre el femenino, explicó: “Es un terreno en el que hay que hacer un análisis profundo para seguir avanzando. Hay preguntas para responder. Porque somos tan futboleros de varones, pero el fútbol femenino crece, muy lento, y no pasa por un tema de medios económicos sino de idiosincrasia, derribar muros, generar espacios. Tenemos modelos exitosos muy cercanos, debemos tomar lo mejor de cada uno de ellos para que nuestras deportistas sean exitosas y que no solo se queden en la niña que juega al fútbol. Esa es nuestra tarea como dirigente”.

¿Cuál será el rol de Eduardo Mosegui en el ejecutivo de la AUF?

“Voy a ser la voz de ese dirigente sacrificado al que a veces le falta el sostén de ser un profesional o tener una capacidad intelectual importante, pero que trabaja siete días a la semana de noche y de día. Que es un enamorado de sus colores, su club, su liga, su localidad. Si puedo representar en la AUF el sentir, el esfuerzo y el sacrificio de esa dirigencia es porque estoy haciendo una buena tarea. Si no represento eso, que es de donde vengo y he trabajado, me olvidé de dónde vine”, explica cuando Referí le consulta cuál será su rol en el ejecutivo desde abril.

Se explaya aún más: “Porque el dirigente sacrificado en lo último en lo que piensa es en lo económico y, muchas veces, pone de su dinero. La experiencia que tenemos en el Interior es que a los clubes no los ven como empresas sino como desafíos generales y corporativos, y hay sueños que terminan siendo gimnasios y estadios. Eso es acumulación de gente que viene de trabajar en la construcción, que dejó la bicicleta y se fue a cortar el pasto o a ayudar y hacer algo por su club. Por tanto, si consigo representarlos a todos ellos en esta nueva etapa que se iniciará, sentiré que habré cumplido mi tarrea”.

Mosegui seguirá presidiendo Onfi. Consultado acerca de si su cargo le puede generar conflicto de interés en la AUF, dijo: "No es incompatible porque Onfi no tiene injerencia en la AUF".