No a la "grasofobia" y optimismo responsable, por favor

Hola, te doy la bienvenida a Pícnic! Estamos en ese momento del invierno en el que ya fue mucho invierno pero aún falta mucho más. O sea: estamos en un momento algo desalentador del año, entre fríos, humedades y, para colmo de males, una pandemia. En medio de todos estos medios, que no son ni chicha ni limonada, los ánimos pueden andar por el subsuelo. Pero siempre hay oportunidad para el optimismo, y no ese optimismo inocentón y hasta irresponsable del “está todo bien, sino el que suma voluntad y algo de coraje para que las cosas pasen. “El optimismo exige acción. El optimismo es una opción activa. El optimismo no es ingenuo y no es imposible”, dice Lily Cole, autora de un libro a punto de ser publicado titulado Who Cares Wins (Al que le importa, gana). Me pareció alentador ese punto de vista, sobre todo en tiempos en los que la desesperación a veces nos gana. En ese camino te invito a disfrutar estas lecturas, a ver desde otros puntos de vista, a escuchar música hermosa y a disfrutar de todo lo que merece la pena ser disfrutado (sin peros). Soy Carina Novarese y me alegra mucho recibir tus comentarios y sugerencias si me escribís a este mail.