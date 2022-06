"No me consta": la respuesta de Curbelo a la carta con su firma que sorprendió a Ferrés y Heber

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, compareció este miércoles ante la Fiscalía por el acuerdo que el gobierno alcanzó con la empresa belga Katoen Natie al renovarle la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo hasta 2081.

Curbelo explicó que contaba con la "potestad jurídica" para asesorar a Presidencia en la negociación sin compartirlo con el directorio y que, de haber correspondido, "obviamente" hubiese requerido el asesoramiento de los integrantes.

"Para mí es muy claro: el asesoramiento no debía de pasar por el directorio porque entendimos, en su momento, que los servicios –tanto jurídica como el departamento comercial– hicieron sus informes y nosotros lo elevamos a quien nos lo solicitó, que fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas", dijo.

"Fue un motivo estrictamente jurídico", insistió.

Tal y como informó El Observador, la Fiscalía presentó el martes al ministro Luis Alberto Heber y al prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés un escrito firmado a nombre de Curbelo en el que se hace mención a la necesidad de que haya un asesoramiento del "directorio”.

Ante la consulta de la prensa respecto a si había una carta en la que mencionaba que debía haber un asesoramiento del directorio, el jerarca respondió que no tenía conocimiento de que tal documento existiera. "No me consta", aseguró.

En la carta, fechada el 13 de abril de 2021 y a la que accedió El Observador, se indica que la ley de puertos confiere al Poder Ejecutivo la potestad de fijar la política portuaria y se añade que "la misma norma le ha asignado al directorio de la ANP el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria, y en aquellos aspectos atinentes al desarrollo deberá seguir la política portuaria que establezca el Poder Ejecutivo".

Uno de los cuestionamientos que forma parte de la denuncia del Frente Amplio tiene que ver con la falta de asesoramiento de todo el directorio de la ANP previo a la firma del acuerdo y los decretos reglamentarios.

El artículo 377 de la ley de Presupuesto de 2015 dice que “las concesiones que afecten un espacio territorial del recinto portuario (muelles, explanadas, depósitos, radas, etcétera) otorgadas al amparo de la Ley N° 16.246 (ley de puertos) podrán prorrogarse por Resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos”.

La discusión jurídica se centra en si ese asesoramiento puede ser solamente del presidente del organismo –como ocurrió en este caso– o debe ser de todo el directorio.

La ley de puertos afirma en su artículo 7° que compete al Poder Ejecutivo el establecimiento de la política portuaria. Por su parte, el artículo 11 señala que "el Directorio de la Administración Nacional de Puertos tendrá los poderes jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos", y enumera sus potestades. Entre ellas, estipula que podrá, con la "aprobación del Poder Ejecutivo", "otorgar concesiones, permisos o autorizaciones a personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, a los fines de que: i) realicen servicios portuarios tanto marítimos como terrestres; ii) utilicen determinados espacios abiertos o cerrados dentro del recinto portuario, para almacenar en ellos productos o mercaderías, revisarlas, clasificarlas, agruparlas o fraccionarlas; iii) construyan las obras necesarias para el cumplimiento de sus actividades".

Aunque la nota los tomó por sorpresa a ambos, tanto Heber como Ferrés señalaron este martes –al declarar en Fiscalía– que no hay una norma expresa que indique que Curbelo debía consultar al directorio.

El prosecretario afirmó que coincide con un análisis que hizo el director de Jurídica de la ANP, Edgardo Amoza que avalaba el acuerdo y que no individualiza al directorio como órgano que debía asesorar, sino a la ANP como persona jurídica. El Frente Amplio acusa a Amoza de haber formulado un informe años antes en el que se pronunció en forma contraria.

Heber, por su parte, dijo que tenía “entendido” que “el asesoramiento puede darlo el presidente y no necesariamente el directorio”. Leyendo la carta en cuestión, dijo que “está mal” la alusión al directorio y que no terminaba de entender por qué Curbelo firmaba esa carta. De todas formas, remarcó que “si hay algo seguro es que hubo asesoramiento portuario” y que el presidente de la ANP participó de las negociaciones aunque nadie los obligaba a incluirlo en la delegación.

Por sobre todo, tanto Heber como Ferrés señalaron que la discusión sobre si debía asesorar el directorio o alcanzaba con su presidente era instrumental y no de fondo.

“No es relevante”, dijo Heber, mientras que el prosecretario dijo que entendía que la oposición se enfocara en ese asunto pero que no era la “esencia” de la discusión.

Para quitarle trascendencia a esas idas y vueltas jurídicas, Heber también resaltó que si bien la ley pide el asesoramiento de la ANP, ese asesoramiento “no es vinculante”.

“Puede ser incluso no coincidente conmigo”, dijo el ministro, dando a entender que daba igual el tenor de ese informe previo.

Por otra parte, consultado específicamente por el fiscal Rodríguez, Heber dijo que en ningún momento se discutió ese tema entre los negociadores ni se instruyó a Curbelo a dar el asesoramiento de alguna forma en particular. "Siempre entendimos que la ANP estaba, y que llegado el momento lo comunicaba al directorio. El asesoramiento permanente que tuvimos fue suficiente para cumplir con eso", dijo el ministro.