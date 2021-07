"No nos dejamos engañar" y "no resiste el archivo": las críticas del FA al gobierno por el aumento de combustibles

El gobierno resolvió aumentar el precio de la nafta y el gasoil a partir del sábado 31 de julio, lo que generó una andanada de críticas de la oposición. Los aumentos son de $ 5 por litro en nafta Súper y gasoil, mientras que el supergás se mantiene en el mismo precio, de modo que la garrafa de 13 kilos continuará con costo al público de $ 730,08 (sin envío).

El precio de la nafta Súper 95 pasa a valer $ 70,81 por litro, lo que representa un aumento de 7,6%, al tiempo que el gasoil común quedará en $ 50,7 por litro, equivalente a un incremento de 10,9% en relación a los precios vigentes hasta este viernes. El precio del supergás se mantiene en $ 56,7 por kilo.

A raíz de este anuncio, dirigentes del Frente Amplio salieron a marcar su postura contraria a la resolución del Poder Ejecutivo. Las principales quejas que expusieron a través de Twitter estuvieron centradas en la sucesión de incrementos y también criticaron la política del gobierno de acompasar las tarifas en función del comportamiento del Precio de Paridad de Importación (PPI), relevado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

El gasoil y la nafta subieron un 25% y 29% en un año. Impactan directamente en en el precio de los alimentos y por lo tanto en los ingresos de trabajadores y jubilados. No nos dejamos engañar, es el gobierno quien define los aumentos. — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) July 31, 2021

28% de aumento de los combustibles en 7 meses!!!!

Irá a Buenos Aires nuestro Presidente a declarar en medios amigos cómo cumple promesas electorales.

Acá en Uruguay no resiste el archivo — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) July 31, 2021

Los dirigentes frenteamplistas reclamaron que ya se había hecho un aumento de 12% del combustible a inicios de junio y otro de 0,5% al comienzo de julio. Esos incrementos ocurrieron luego de congelar las tarifas desde febrero por la pandemia.

Desde el 8 de junio el precio de la nafta Súper había pasado de $ 58,35 a $ 65,47. En tanto, el precio del gasoil de $ 40,4 a $ 45,29. Por su parte, el precio del supergás pasó en ese entonces de $ 50,14 a $ 56,17 el kilo. En tanto, a partir del 1° de julio para el caso de la nafa Súper 95 el aumento en el precio en surtidor fue de $ 0,34 por litro (pasó a valer $ 65,81), mientras que para el gasoil común el ajuste fue de $ 0,41 por litro (quedó en $ 45,7).

Además desde la oposición criticaron al oficialismo por la promesa de campaña electoral en 2019 sobre el tema. El 30 de marzo de ese año, cuando el ahora presidente Luis Lacalle Pou lanzó su campaña en el Parque Viera, puso el foco en las tarifas. "La austeridad va a ser centro de nuestro gobierno, en lo grande y en lo chico. Si gana el Partido Nacional se terminó el aumento de tarifas, impuestos y combustibles", afirmó el líder nacionalista.

El ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, señaló este viernes que el gobierno enfrenta "una etapa de aumento sostenido del precio internacional del petróleo” y explicó que la suba en el precio del crudo que se dio en la primera parte del año se tendría que haber reflejado antes en las tarifas. Pero el gobierno retrasó la corrección hasta junio debido a la decisión de priorizar la reactivación económica y minimizar el impacto de la pandemia, dijo, en conferencia de prensa.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, destacó que históricamente las tarifas de los combustibles se han fijado en “base a las necesidades de Ancap”, y que en enero se establecía un precio que cubría eventuales fluctuaciones que podía tener el petróleo a lo largo del año. En ese sentido, añadió que “era poco frecuente” que cuando el precio del crudo bajaba las tarifas de los combustibles también lo hicieran.

El Gobierno decidió aumentar los precios de los combustibles incluso por encima de lo que recomendaba la propia Ursea. Cuarta suba en el año! Mintieron en campaña y siguen metiéndole la mano en el bolsillo a la gente. Háganse cargo! https://t.co/jlpm0ARMVe — Daniel Caggiani (@DCaggiani) July 31, 2021

¿Cuál es el plan? ¿Volver con la desmonopolización de ANCAP? ¿O aplicar una baja “táctica” cuando se acerque el referéndum? Lo cierto es que los alimentos y servicios afectados ya no volverán a su precio anterior. No subestimen al pueblo, la farsa electoral ya es indisimulable. https://t.co/h2kzDFce48 — Gonzalo Civila López (@gonzacivila) July 31, 2021

El presidente Lacalle Pou dijo en una rueda de prensa la semana pasada que "la voluntad del gobierno es tener combustibles más baratos, es transparentar el sistema, es no cobrar combustibles y no cobrar otros servicios públicos para tapar un agujero de deuda del Estado". "Ese proceso de sinceramiento no es corto pero es inevitablemente al que tenemos que llegar porque es el que le comprometimos a la gente en su momento", sostuvo.

Y pensar que hubo quien los votó pensando que se terminaban los aumentos, matan al trabajador y al sector productivo. Ahora a culpar a ANCAP y preparar el camino. https://t.co/wh37emjtFL — Tati Sabini (@tatisabini) July 30, 2021

Sin palabras, mes a mes suben los combustibles y los salarios bajan, y recién vamos 30 de julio del 2021🙉🙉🙉🙉 pic.twitter.com/pps9Zdwj8E — Ivonne Passada (@ipassada) July 30, 2021