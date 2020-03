No pague impuesto al pánico

El impuesto al pánico es aquel que pagamos cuando la parte animal que llevamos dentro toma el control de nuestra vida. Perdemos la capacidad de pensar, de discernir, de separar lo bueno de lo malo y terminamos actuando por impulso. El instinto de supervivencia aparece, nos controla y creyendo evitar un desenlace fatal, nos empuja a tomar decisiones equivocadas. Y está bien. De otra forma nos hubieran comido los dinosaurios y hoy no estaríamos leyendo el diario.

Los Saurios se extinguieron, pero nuestro instinto sigue intacto. Ahí está el problema.

Cuando el pánico se dispara, toma el control de nosotros y nuestra parte racional – aquella que nos hace humanos- queda cancelada. Volvemos a ser primates.

Así pasó a partir del momento en que el temor a que el covid-19 se apoderara del planeta nos abrazó. Y como sucede siempre ante un evento inesperado (por mas que los sabios dicen que era esperado) los mercados financieros explotaron. Todo el mundo quería llevarse el dinero para su casa. El mundo financiero salió a vender en pánico, a cualquier precio, no había compradores solo vendedores, con lo que los precios no parecían encontrar piso. El miedo rápidamente tomó el control del mercado financiero mundial. Y no era para menos. Especialmente cuando las autoridades llamadas a calmar las aguas brillaban por su ausencia.

En medio de la tormenta, como si no fuera suficientemente fuerte, estalla un conflicto entre Arabia Saudita y Rusia por el precio del petróleo. Esta gente no podría haber elegido un momento peor... y el precio del crudo cae 30% en el pre-market y arrastra a las bolsas mundiales. Dice el profeta: "el que no quiere sopa, 2 platos".

Es inevitable evitar el pánico. Somos humanos (aunque algunos no lo parezcamos) y las emociones como ésta, son parte integrante de nosotros. Sin embargo el punto pasa por evitar que decida por nosotros. Si le hace bien hablarle, hágalo, Pero no le permita decidir por usted.

Cuando estamos en pánico, perdemos la percepción del tiempo, del espacio, de las magnitudes y toda capacidad de análisis queda anulada. Lo único seguro es que la evaluación que hagamos de la realidad estará equivocada. Vender sus acciones o bonos sin pensar es tan equivocado como comprar un agua milagrosa que prometa curar el covid-19.

Vender a la desesperada sus inversiones implica que necesariamente absorba una pérdida enorme -yo le llamo impuesto al pánico- que tal vez no sucediera si espera unos días.

Incluso en plena crisis y en mercados bajistas, siempre hay rebotes. Siempre hay momentos de vender mejor. De perder menos. Pequeñas euforias que surgen cuando los gobiernos comienzan a intervenir. Esto ya está empezando. Muchos equivocadamente se pasan para el otro lado y salen a comprar con el sueño de hacerse ricos en 24 horas. No sueñe. Despiértese. Son momentos para vender a mejor precio aquello que no tuvo tiempo de vender antes.

Al cierre del mercado del viernes 13 (Que fecha!!!) hubo subas muy pronunciadas. Es muy pronto aventurarse a sacar cualquier tipo de conclusión, mucho mas para pensar que lo peor ya pasó. Sin embargo son momentos para aprovechar; ya sea para aumentar la liquidez o para salir de una inversión que pocos días atrás lo tenía atrapado.

El tener una metodología de inversión y una gestión profesional del capital es lo que le permitirá "filtrar" las emociones. Si tiene que vender, venda, pero aproveche las pequeñas ventanas de oportunidad que toda caída le ofrece. Las ordenes de compra y venta deben obedecer a un proceso de análisis y no a un impulso. Siempre nos moveremos entre la codicia compradora y el pánico vendedor. Ninguno de los dos son buenas compañías. Hay que hacerles frente.