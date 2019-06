No te pierdas a estos Teros: juegan como nunca y golearon a Rusia

Supongamos que alguien vio por última vez un partido de Los Teros hace tres años, y que ahora se reengancha: con la victoria ante Estados Unidos en Seattle, o la victoria de ayer ante Rusia 48-26 por la primera fecha de la Nations Cup.

La verdad, no va a entender nada. Y quizás asegure que se tratan de equipos diferentes, que no solo le cambiaron sus camisetas sino sus hombres. Ni que hablar respecto a hace cuatro años: puede llegar a parecer otro deporte.

Y puede sonar lógico. Porque no es muy lógica la transformación que han tenido Los Teros en los últimos cinco años. Pero lo cierto es que han subido escalón tras escalón, a veces lento, a veces vertiginosos. Pero esos Teros que en 2014 vencieron a Rusia 38-26 para clasificar al Mundial de Inglaterra eran parte de esto de hoy. Una escalera que se construyó con trabajo, con imaginación, con sacrificio, pero sobre todo, con mucha ambición.

Porque es ambición lo que trasuntan Los Teros por estos días.Los que vienen del exterior, de su primera experiencia profesional en EEUU o en Francia. Pero también los que se quedaron acá, caminando por las paredes mientras cuentan los días que faltan para que se anuncie la lista del Mundial. O los que se mostraron en el Sudamericano y en esta Nations están teniendo su chance. O el cuerpo técnico, que pone metas cada vez más altas a los jugadores, que las aceptan gustosamente. O la URU, que se embarca en otra apuesta internacional de recibir una Nations Cup o tener la cifra más alta de la historia de jugadores profesionales.

Esa ambición es la que Los Teros mostraron en la cancha este martes, para golear a Rusia 48-26, apoyando siete tries para derrotar a un rival directo en el ranking. Es la victoria más amplia de la historia ante un top20, justo cuando arranca la recta final al Mundial. Y con nueve jugadores que habitualmente no son titulares, pero hicieron méritos suficientes para que los entrenadores, a partir de acá, tengan un dolor de cabeza para definir el equipo y la lista. ¿No suena muy lógico, no?

También la ambición para, como contó Andrés Vilaseca tras el partido, estar convencidos en la previa de que se podía ganar y con luz. Para que el capitán Gaminara dijera que esto es solo el piso de lo que el equipo se debe trazar.

Festival ofensivo

La ambición también fue para salir a dominar al rival desde el minuto uno, robarle la salida, sumar cuatro fases de forwards percutiendo con juego vertical y pelotas rápidas, hasta con Rombys arrancándole la pelota de las manos a Inciarte para seguir percutiendo, para llegar al try de Kessler, otro de los que se si lo mira en 2014 y ahora parece otra persona.

En ese primer tiempo Uruguay fue un festival en ataque: juego bien arriba de la defensa rusa, dominio físico (ante un rival que siempre se destacó en eso), intención de tener siempre liberaciones rápidas (a pesar de que Rusia trataba de enlentecer todas) y unos backs picantes y dulces cada vez que recibieron pelotas con inercia, buscando el offload como se debe hacer, una vez que el contacto se ganó y el pase es un impulso para el compañero y no un compromiso.

Así Uruguay llegó a cuatro tries en ese primer tiempo: además del de Kessler, uno de Freitas luego que Diana se levantara de scrum, mirara lo que tenía enfrente, ganara varios metros, encontrara a Vilaseca (no se entiende como este muchacho está en todos los rincones de la cancha) y este a Freitas. Y luego otro de Freitas, un manifiesto del juego veloz y vertical: Cat -cada día más 10- jugando en la cara de la defensa, ganando metros al igual que Rombys -a su potencia le agrega endurance- y luego una espalda de Freitas para recibir pase del apertura y apoyar. Un lujito.

El problema era que, al menos en la primera mitad de ese primer tiempo, el partido era un golpe por golpe. Y lo que Uruguay hacía en las 22 rivales, lo sufría en el propio. Porque tenía problema para sacar la pelota de las 22 con el pie, porque Rusia también mostraba potencia física par ganar el 1 a 1 y romper varios tackles, y sobre todo porque encontraba un punto principal para hacerle daño a Los Teros: el maul, con el que sumó el segundo try, del 19-12 parcial.

La ecuación fue para el lado uruguayo porque nunca se cansó de atacar. Y cuando tuvo la pelota en campo rival, cuando no falló con el pie ni con el line, lo pasó por encima a Rusia en el uno a uno. Siempre con la intención de jugar, de que la pelota no se caiga, de mantenerse de pie. Un buen resumen de eso fue el try de Gaminara, en el final del primer tiempo, con Silva e Inciarte buscando el offload casi desde el piso, para el 29-12 con el que se fueron al descanso.

#WRNC2019 | ¡TRY DE URUGUAY! Para ver todas las fases, gran ataque uruguayo en una defensa cerrada que termina en try apoyado por Juan Manuel Gaminara.

En el segundo tiempos se podía esperar que Los Teros ajustaran en defensa y siguieran largando juego, sobre todo cuando se vinieran los cambios, con muchos habituales titulares.

Lo bueno fue que el quinto try llegó con otra faceta de juego: defensa arriba y presionante que permitió que Vilaseca (otra vez Vilaseca) robara una pelota, pateara y corriera 30 metros para recuperarla y pasar a Civetta, que entraba solo. Siempre más uruguayos que rusos en cada corrida, tampoco es casualidad.

Sin embargo, lo siguiente fue lo peor de Uruguay, con indisciplina para generar penales y facilitarle el libreto ruso del line y maul, o para darle pelotas de calidad para que largaran su juego físico. Dos tries en contra en 5 minutos, uno de maul, otro tras un quiebre de primera fase en un line, para que el cómodo 36-12 se transformara en un copmplicado 36-26.

Pero entonces otra vez apareció la experiencia de este grupo. Para bajar las revoluciones, hacerse de la posesión, percutir con el pick and go y de vez en cuando mandar backs lanzados, leyendo los espacios que dejaba la defensa rusa. Al final, los tries llegaron por la fórmula del pick and go para cerrar el 48-26. Las armas históricas, presente.

El camino de la Nations empezó bien. Pero sobre todo, lo mejor es que hay un grupo ambicioso, que ya debe estar trabajando en los errores del martes, pensando en el tricampeonato de la Nations. Increible, sí: se ganó con 48 puntos y se habla de errores. Es el legado de estos Teros, que ponen la vara bien alta.

Uruguay 48-Rusia 26

URUGUAY: 1 Mateo Sanguinetti, 2 German Kessler, 3 Juan Pedro Rombys, 4 Gonzalo Soto, 5 Manuel Leindekar, 6 Juan Manuel Gaminara (capt.), 7 Santiago Civetta, 8 Manuel Diana, 9 Tomás Inciarte, 10 Juan Manuel Cat, 11 Rodrigo Silva, 12 Andrés Vilaseca, 13 Nicolás Freitas, 14 Federico Favaro, 15 Felipe Etcheverry

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18 Juan Echeverria, 19 Diego Magno, 20 Alejandro Nieto, 21 Manuel Ardao, 22 Santiago Arata, 23 Juan Pablo Constabile

RUSSIA: 1 Andrei Polivalov, 2 Evgeny Matveev, 3 Kirill Gotovtsev, 4 Evgeny Elgin, 5 Bogdan Fedotko, 6 Eme Patris Peki, 7 Tagir Gadzhiev, 8 Victor Gresev, 9 Dmitry Perov, 10 Yury Kushnarev, 11 Kirill Golosnitskiy, 12 Dmitry Gerasimov, 13 Vladimir Ostroushko, 14 German Davydov, 15 Vasily Artemyev (capt.)

Suplentes: 16 Sergey Chernyshev, 17 Evgeny Mishechkin, 18 Vladimir Podrezov, 19 Alexander Ilin, 20 Roman Khodin, 21 Vasily Dorofeev, 22 Ramil Gaisin, 23 Vladislav Sozonov

Puntos Uruguay

Try: Kessler, Freitas (2), Gaminara, Civetta, Magno, Echeverría

Conversión: Favaro (5)

Penal: Favaro

Puntos Rusia

Try: Matveev (3), Golosnitskiy

Argentina ganó

A primera hora Argentina XV venció a Namibia 39-25, para picar en punta junto a Uruguay. El domingo es la segunda fecha: a las 14:00 Rusia-Argentina XV y a las 16:30 Uruguay-Namibia.