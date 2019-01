Nuevo cruce entre pobladores e intendencia de Rocha por ingreso a Cabo Polonio

Vecinos de Cabo Polonio realizaron una asamblea este viernes después de que, según denuncian, la Intendencia de Rocha (IMR) les prohibiera el ingreso con vehículo a los residentes permanentes del balneario.

El representante de los vecinos, Alejandro Gallinares, señaló a El Observador que la IMR pretende cobrar un tributo denominado “Impuesto a la Construcción Inapropiada”, que a su vez se quiere cobrar de forma retroactiva desde 2007.

Gallinares señaló que “ahora de forma prepotente vincularon el ingreso de vehículos al pago de ese impuesto y además si se consideran multas y recargos el importe que hay que abonar es de $ 585.000”. Según Gallinares, la mitad de esa cifra corresponde multas y recargos y “ninguno de los pobladores está dispuesto a pagarlo”.

A partir del pasado viernes a la hora 18, a varios de los residentes permanentes de Cabo Polonio no se les permitió el ingreso en vehículo al balneario rochense, mientras que otros prefirieron no salir del lugar para evitar no poder volver posteriormente.

Hasta la fecha, a diferencia de los turistas que quisieran entrar en vehículos los pobladores del lugar estaban exonerados de pagar alguna cuota para ingresar

Por su parte, el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, dijo al respecto que lo que hay en realidad es una ordenanza departamental que diferencia a lo que es el “poblador permanente de los que tienen una relación con el Polonio”.

El registro en la actualidad de pobladores permanentes es de 73 habitantes todo el año, mientras que permisos para ingresar había hasta el viernes 200.

Pereyra recalcó que el decreto departamental de 2013 establece que para los pobladores permanentes con vivienda única no se les cobra el ingreso con vehículo y “no van a tener problemas si se demuestra vía declaración jurada”.

“Hay gente con cinco casas ahí adentro. La intendencia lo que está haciendo es hacer cumplir el decreto, ya que había 200 autorizaciones de vehículos de acceso al Polonio. Lo que se viene realizando es en base al plan de manejo ordenar para que el impacto sea lo menor posible y preservar el lugar con las características naturales que tiene. Por eso es un área protegida y hay que generar equilibrio de uso. Lo que ocurre es que hay muchos intereses entrecruzados por lo que no va a haber unanimidades”, comentó el jerarca.

A su vez, Pereyra manifestó que lo que hubo fue un recurso de inconstitucionalidad que no se le dio lugar. “El tema es que hay gente que tiene más de un vehículo o más de una casa. El plazo para presentarla fue hasta el pasado viernes y si no como todo el mundo, lo que hay que hacer es pagar porque en el fondo lo que termina siendo injusto es que ese hermoso lugar termine siendo subsidiado por poblaciones con mucho menos capacidad de desarrollo”, dijo Pereyra a El Observador.