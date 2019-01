Ocho formaciones competirán este domingo en el desfile de escuelas de samba

La realización de un nuevo Desfile de Escuelas de Samba, con la participación de ocho formaciones, destaca en el conjunto de actividades de carnaval que habrá en Montevideo y el área metropolitana en la noche de este domingo 27 de enero.

Desde la hora 20.50, por la avenida 18 de Julio desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha, desfilarán en el siguiente orden: Imperio Preto e Branco; GRES Asabranca; Marcírio Amaro; Viramundo; Unidos do Norte; Urusamba; Imperatriz; y Embaixadores da Alegría.

El jurado del Desfile de Escuelas de Samba lo preside Jimena Pandiani y está conformado por los expertos brasileños Luiz Roberto dos Santos Correa, Tania Beatriz dos Santos Centeno, Iracema Alves da Silveira, Gerson Lima Brisolara y Carlos Roberto Costa do Nascimento. El fallo se emitirá durante la madrugada de este lunes 28.

Considerando dicho espectáculo, la Intendencia de Montevideo (organizadora junto con la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay) dispuso el corte del tránsito por la principal avenida capitalina a la hora 18, entre Plaza Independencia y Yaguarón.

En la edición de 2018 del Desfile de Escuelas de Samba el primer premio lo obtuvo Imperatriz, completando el podio, en ese orden, Unidos do Norte y Urusamba.

El de escuelas de samba es el más joven de los desfiles del carnaval montevideano. Se hizo por primera vez en 2008, por la avenida 8 de Octubre, y lo ganó Asabranca. Los corsos en los barrios datan de inicios del siglo pasado y obviamente los desfiles de Llamadas y el Inaugural son también espectáculos con varias décadas de existencia. En el caso del de escuelas de samba, en 2009 ganó Imperatriz, en 2010 Unidos do Norte, en 2011 Asabranca, en 2012 y 2013 Imperatriz, en 2014 Liverasamba, en 2015 y 2016 Unidos do Norte y en 2017 y 2018 Imperatriz. Imperatriz ganó ya cinco desfiles, Unidos do Norte tres, Asabranca dos y Liverasamba uno.

El resto de la actividad

En tanto, con propuestas en cinco de los tablados comerciales, en 15 de los 16 escenarios populares a cargo de la Intendencia de Montevideo y la red de vecinos donde hay un valor único para la entrada ($ 70) y en las tres unidades de los Rondamomo (a cargo de Daecpu y Cutcsa), en la noche de este domingo se desarrollará la tercera jornada de actividad en los escenarios que brindan espectáculos de carnaval.

Para este lunes 28 está previsto el inicio de la actividad en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval, en el Teatro de Verano Ramón Collazo. En la primera rueda de la ronda inicial concursarán: a la hora 20:30 murga La Croata; a las 21:50 murga La Martingala; a las 23:10 humoristas Los Rolin; y a las 00:30 murga La Venganza de los Utileros. Precios: platea alta $ 260 y platea baja $ 470 (localidades solo numeradas, a la venta en Abitab y si hay remanente en boleterías del escenario del Parque Rodó).

Todos los pizarrones de este domingo 27 de enero

Rural del Prado

Av. Buschental esquina Av. Lucas Obes

21:00 - CAYÓ LA CABRA

21:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

22:40 - DOÑA BASTARDA

23:40 - ZÍNGAROS

Club Malvín

Retamosa entre Av. Legrand y Dr. Gallinal

21:00 - LOS CHOBYS

21:50 - MOMOSAPIENS

22:40 - LA GRAN MUÑECA

23:40 - CAYÓ LA CABRA

Plaza 1° de Mayo

Frente al Palacio Legislativo

21:00 - NAZARENOS

21:50 - LOS ANTIGUOS

22:40 - MOMOSAPIENS

23:40 - LOS MUCHACHOS

Monumental de la Costa

Estacionamiento del Geant

21:00 - MOMOSAPIENS

21:50 - LA MARGARITA

22:40 - LOS JOKERS

23:40 - LA MOJIGATA

Velódromo Municipal

Av. Ramón V. Benzano casi Av. Ricaldoni

20:15 - LA VNGANZA DE LOS UTILEROS

21:00 - JARDÍN DEL PUEBLO

21:50 - TRONAR DE TAMBORES

22:40 - PATOS CABREROS

23:40 - CURTIDORES DE HONGOS

00:40 - LA TRASNOCHADA

Jardín de Nuevo París / Sede Salus FC

Av. Dr. Pena entre Aldao y Faramiñan

21:00 - AGARRATE CATALINA

21:50 - LOS CHOBYS

22:40 - LA CARPINTERA ROH

23:40 - SOCIEDAD ANÓNIMA

Punta de Rieles

Camino Maldonado frente al Macro

21:00 - DTP

21:50 - ARISTOPHANES

22:40 - AGARRATE CATALINA

23:40 - LA COMPAÑIA

Tío Suárez

Continuación Rusia esquina Cibils

21:00 - EL SHOW DE NILDA

21:50 - TABÚ

22:40 - LA CLAVE

23:40 - LOS CHOBYS

Plaza de Manga

Av. De La Aljaba esquina Cipo

21:00 - INTEGRACIÓN

21:50 - JARDÍN DEL PUEBLO

22:40 - GÉMINIS

23:40 - AGARRATE CATALINA

Almacén Cultural Macanudos

Gualconda esquina Magalona

21:00 - LA CLAVE

21:50 - CAYÓ LA CABRA

22:40 - SOCIEDAD ANÓNIMA

23:40 - GÉMINIS

Teatro de Barrio Lavalleja

Av. Instrucciones esquina Edison

21:00 - LA CROATA

21:50 - AGARRATE CATALINA

22:40 - LOS BERGOGLIOS

23:40 - EL SHOW DE LA 8

Las Acacias

Bagé esquina Av. Gral. Flores

21:00 - LA MARTINGALA

21:50 - LOS ROLIN

22:40 - LA COMPAÑIA

23:40 - PATOS CABREROS

Flor de Maroñas

Manuel Acuña esquina Marcos Salcedo

21:00 - LA TRASNOCHADA

21:50 - NAZARENOS

22:40 - TABÚ

23:40 - DOÑA BASTARDA

Pablo Estramín - Paso de las Duranas

Pedro Trápani esquina Bayona

21:00 - SOCIEDAD ANÓNIMA

21:50 - LA GRAN MUÑECA

22:40 - TRONAR DE TAMBORES

23:40 - ARISTOPHANES

Parque de Los Fogones

Av. Millán esquina Martín Ximeno

21:00 - TABÚ

21:50 - DOÑA BASTARDA

22:40 - ARISTOPHANES

23:40 - DTP

Molino del Galgo

Pan de Azúcar esquina Gral. Timoteo Aparicio

21:00 - TRONAR DE TAMBORES

21:50 - DTP

22:40 - LOS MUCHACHOS

23:40 - LA GRAN MUÑECA

Asociación Civil Monte de La Francesa

Lanús esquina Iturbe

21:00 - YAMBO KENIA

21:50 - LOS MUCHACHOS

22:40 - CAYÓ LA CABRA

23:40 - LA CONSECUENTE

Anfiteatro Washington “Canario” Luna

Av. Varela esquina Av. Larrañaga

21:00 - ZÍNGAROS

21:50 - HOUSE

22:40 - CYRANOS

23:40 - QUESO MAGRO

El Tejano - Club Arbolito

Av. Carlos María Ramírez esquina Rivera Indarte

21:50 - EL SHOW DE LA 8

22:40 - LA CROATA

23:40 - MOMOSAPIENS

00:40 - LA CONSECUENTE

Las Torres - Juan Taranto

Francisco de Quevedo esquina Granados

21:50 - LA CONSECUENTE

22:40 - LOS CHOBYS

23:40 - EL SHOW DE NILDA

00:40 - TRONAR DE TAMBORES

Rondamomo I

Av. Luis A. De Herrera y Lavandeira a dos cuadras de Av. Gral. Flores

20:15 - BANNY SHOW

21:00 - GÉMINIS

21:50 - MADAME GÓTICA

22:40 - LA VENGANZA DE LOS UTILEROS

Rondamomo II

Carlos Nery y Jaen - Club Primavera

20:15 - MADAME GÓTICA

21:00 - BANNY SHOW

21:50 - LA VENGANZA DE LOS UTILEROS

22:40 - EL SHOW DE LA 8

Rondamomo III

Duque de los Abruzos y Domingo Torres - Ex Club La Espada

20:15 - EL SHOW DE LA 8

21:00 - LA COMPAÑIA

21:50 - BANNY SHOW

22:40 - LA MARTINGALA

Fuentes: www.daecpu.org.uy / www.montevideo.gub.uy