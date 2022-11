Oficialismo saldrá a defender la transformación educativa para evitar "falsos relatos"

Los legisladores de la coalición multicolor estuvieron reunidos este lunes con el presidente Luis Lacalle Pou y ciertas autoridades educativas en la Residencia presidencial de Suarez y Reyes con el objetivo de poner en conocimiento ciertos aspectos de la reforma educativa. A la salida de la reunión, la vicepresidenta Beatriz Argimón sostuvo que comenzarán una campaña para comunicar la reforma a la ciudadanía. "Es una campaña para comunicar aspectos de la transformación educativa que tiene que ver con llevar adelante la información veraz evitando falsos relatos. Es indispensable salir a comunicar la situación actual en materia de educación y hacia lo que apostamos", sostuvo en conferencia de prensa.

"Siempre supimos que era una de las transformaciones que íbamos a comunicar, todos queremos una mejor educación. En campaña electoral hablamos de este tema, la ciudadanía sabía que la íbamos a llevar adelante", aseguró.

Otro de los voceros que habló a la salida de la reunión fue el senador colorado, Ope Pasquet. El dirigente sostuvo que la transformación educativa "no puede quedar detenida ni frustrada por unos grupos". "Con todo respeto a esos grupos pero sentimos que tenemos la razón nosotros, que la gente nos votó para que se hiciera esto. Confiamos en la competencia y en la idoneidad de quienes están a cargo", dijo.

"No vamos a permitir que pase lo que ya lo pasó al presidente Tabaré Vázquez y al presidente José Mujica que quisieron reformar la educación y la reforma quedó por el camino porque no se pudieron vencer las resistencias de algunos sectores que están en contra de todo cambio en la educación. No nos puede volver a pasar lo mismo", afirmó.

La reforma educativa viene generando resistencias en la comunidad docente. El pasado 28 de octubre los sindicatos de la enseñanza se levantaron de una reunión que estaban teniendo con autoridades de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) por distintos aspectos de la reforma educativa. "Se ha visto interrumpida por un cambio de posición de la Coordinadora de Sindicatos, que ahora queriendo o interpretando la Ley de Negociación Colectiva, estima que debemos suspender las instancias de formación por la transformación curricular y que debemos estar a una negociación en ese ámbito", aseguró el presidente del organismo, Robert Silva.

"Nosotros expresamos nuestra voluntad de negociación, pero que la formación para los docentes tiene que continuar. A su vez, queríamos plantear, pero lamentablemente no fue posible porque se levantaron, la elección por más de un año, tres años de los docentes de Secundaria y UTU", agregó Silva.

Silva comentó que, luego de que se suspendiera la reunión, solicitaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social "una reunión urgente de carácter tripartito" porque consideran "que no es justo, no corresponde, suspender la posibilidad de que los docentes no puedan elegir por tres años en Secundaria y UTU", afirmó