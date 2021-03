Operación Océano: confirman prisión domiciliaria al único imputado que estuvo preso

El Tribunal de Apelaciones de 1º Turno confirmó la decisión de la jueza Beatriz Larrieu de otorgar arresto domiciliario total al único imputado del caso Operación Océano que hasta el 23 de febrero se encontraba recluido en la cárcel.

Se trata de un hombre de nacionalidad paraguaya que está imputado por el delito de proxenetismo, entre otros ilícitos, y que es uno los 33 enjuiciados en esta investigación –uno de ellos ya fue condenado mediante un acuerdo–, por la cual hay 20 víctimas que se contactaron o tuvieron encuentros con adultos a cambio de dinero o pagos.

"Hay 32 imputados y solo él está privado de libertad, con lo que se viola el principio de igualdad. En este caso no hay peligro de fuga por cuanto tiene domicilio en la ciudad de San Carlos y está de acuerdo en que se le coloque dispositivo" electrónico para controlar su ubicación, dice la sentencia a la que accedió El Observador, que está redactada por la ministra Graciela Gatti. Y más adelante, el dictamen añade: "No hay motivo para que siga privado de libertad cuando en nueve meses el avance de la investigación ha sido nulo".

Sobre este caso, la fiscal de la causa, Darviña Viera, había dicho a El Observador el 24 del mes pasado que el cambio en la medida cautelar suponía "riesgo para las víctimas". "Sobre todo para una cuya declaración todavía no hemos logrado. Y también hay riesgo de fuga, porque sabemos que esta persona tiene negocios en otro país", dijo entonces la fiscal, al enumerar algunos de los argumentos presentados en la apelación.

Fiscal Darviña Viera

Pero ahora, la sentencia determinó que "tampoco hay riesgo de frustración de la prueba porque la fiscalía ya cuenta con todos los elementos probatorios (...) y tampoco hay peligro para la víctima y la sociedad. En los delitos imputados no se presumen estos riesgos".

Y agrega el fallo: "La fiscalía alega que un amigo del imputado intentó comunicarse con la víctima, y al margen de que la responsabilidad penal es personal, el tiempo ya transcurrido demuestra que el imputado puede esperar el juicio en libertad".

Los ministros también afirman que aunque "los delitos imputados están tipificados dentro de lo que es la violencia de género", y que las víctimas necesitan en estos casos "protección especial por su condición de vulnerabilidad", eso "no puede significar una prolongación en el tiempo (de la cárcel como medida cautelar) que no tenga fecha límite". Eso era así porque, de acuerdo a Viera, era necesario mantenerlo recluido en prisión hasta que una de las víctimas –afectada directamente por este hombre– declarara como prueba anticipada, algo que no ha sucedido porque la joven no ha querido hacerlo hasta el momento, de acuerdo a la sentencia.

"Por otro lado, la Sala no puede dejar de observar que ha existido un azaroso avance de la investigación, que sin dejar de desconocer su complejidad no parece de modo alguno tener un próximo fin", dice el fallo sobre el final.

"Las dificultades a la hora de realizar las pericias y las eventuales irregularidades mencionadas en la audiencia no pueden justificar prolongar la privación de la libertad indefinidamente", concluye.

El hombre en cuestión, de 48 años, se encuentra bajo régimen de arresto domiciliario, con tobillera electrónica. Había sido imputado en junio del año pasado, y en aquel momento la Justicia determinó la cárcel como medida cautelar ante el supuesto de que el hombre podía tener facilidades para irse del país mientras se desarrollaba la investigación. Además fue el primer denunciado por una de las adolescentes y los investigadores del caso tienen indicios de que su participación en los delitos podría ser mayor a la de otros imputados ya que oficiaba de intermediario para obtener beneficios económicos de la explotación sexual.

Entre los cargos de este imputado, además de proxenetismo figuran reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos en reiteración real, con la modalidad de ofrecimiento de estupefacientes.