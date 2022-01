OPS recomienda no hisopar a lo asintomáticos para hacer un "uso racional" de los test

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un comunicado este lunes con el fin de recomendar la implementación y continuidad de estrategias de hisopado, incluyendo criterios de priorización para el uso de pruebas de diagnóstico de COVID- 19 en situaciones de escasez de insumos.

El comunicado surge a partir del rápido aumento del número de casos de COVID-19, y el aumento abrupto del consumo de pruebas diagnósticas. La recomendación es válida tanto para las pruebas rápidas de antígenos como para los PCR.

La OPS destaca que la vacunación completa, el uso correcto de mascarillas, evitar aglomeraciones y mantener los ambientes abiertos y ventilados, continua siendo la forma más efectiva de prever contagios.

¿En qué situaciones se recomienda utilizar pruebas diagnósticas?

Todos los casos con indicación de hospitalización por síntomas respiratorios

Cuadros respiratorios en pacientes que pertenecen al grupo de riesgo de agravamiento de la enfermedad

Profesionales de la salud con síntomas respiratorios (para permitir orientación sobre el tiempo de reincorporación al trabajo)

Detección en pacientes que necesitan ser hospitalizados por otras razones según normativa de cada país/territorio y de cada institución

Profesionales con síntomas respiratorios que formen parte de servicios esenciales y presenciales, como los profesionales de seguridad (para permitir orientación sobre el tiempo de reincorporación al trabajo)

¿En qué situaciones NO se recomiendan las pruebas?

Individuos asintomáticos

Como requisito para salir del aislamiento

Para acceder a lugares públicos

Si bien algunos países han autorizado el uso de pruebas para uso casero (autotest), la OPS no recomienda su implementación debido a que no existe evidencia suficiente que soporte su impacto en el control de la transmisión.

"Al contrario, una muestra tomada de forma inapropiada por personas no entrenadas, en personas sin síntomas o con pruebas de baja calidad, pueden generar resultados falsos negativos dando una sensación de falsa seguridad aún en personas infectadas, llevando así a relajación de las medidas de control y

distanciamiento y, por tanto, a un incremento en la transmisión", expresa el comunicado.

Uruguay

En Uruguay, el Poder Ejecutivo destina US$ 1 millón por día para realizar test de covid, según informó el presidente Luis Lacalle Pou que descartó modificar los criterios que se utilizan para realizar los hisopados como dejar de testear a personas asintomáticas, a pesar de las recomendaciones de la OPS.

"Nosotros, en una actitud desde nuestro punto de vista más garantista, no vamos a proceder de esa manera (no testear asintomáticos) y les queremos dar un dato que para nosotros es relevante: el Uruguay gasta casi US$ 1 millón por día en test. Igualmente vamos a seguir haciendo test a los asintomáticos", aseguró Lacalle en conferencia de prensa.

De todos modos, en los últimos días Uruguay ya cambió el criterio y ahora aquellos que tienen tres vacunas y tuvieron un contacto estrecho no deben hisoparse mientras no desarrollen síntomas.