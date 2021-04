Orsi le pide diálogo a Lacalle: "Con la constante apelación al uso de la libertad no se frenan los contagios y los casos fatales"

El intendente de Canelones Yamandú Orsi publicó este lunes una carta abierta en la que le pide al gobierno un diálogo nacional para enfrentar el momento de aumento de caso que vive el país.

El dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) asegura en su texto que ante la "nueva realidad" del aumento de caso y muertes diarios, "no es lo más prudente seguir con la vieja receta". Por eso le pide al gobierno también "cambiar el libreto".

"La dramática y porfiada realidad nos demuestra que con la constante apelación al uso de esa 'libertad' no se frenan los niveles de contagio y menos aún los casos fatales. Debe quedar claro que lo que hoy ocurre no es culpa de la gente por ser irresponsable. Existe gente irresponsable, es cierto, pero generalizar es trasladar parte de nuestras propias responsabilidades a los demás", asegura Orsi en su texto.

Estamos a tiempo de cambiar la pisada.https://t.co/ZeJbrxk9G7 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) April 5, 2021

Para el intendente de Canelones, es necesario un diálogo nacional. "Hay que estar dispuesto a escuchar, que no es simplemente oír, es tener en cuenta la opinión distinta. Dicen que fue Churchill quien planteó que se precisa coraje para levantarse y hablar pero que también es necesario el coraje para sentarse y escuchar. Y el gobierno en este momento, justo en este momento, manifiesta que no es necesario conversar y el propio presidente se pregunta para qué".



Orsi admite en el texto que desde el Frente Amplio la actitud no siempre fue la más constructiva y que en muchos casos no se han "dado mensajes claros para promover ese diálogo" y que "en algunos casos" los planteos de la oposición "aparecen contaminados de señales inconvenientes". Pero asegura que es responsabilidad del gobierno estar "por encima de la política menor" y por eso mismo aceptar sentarse a dialogar con todos.

En la carta también hay críticas a la comunicación del oficialismo. Por un lado Orsi cuestiona que el gobierno no acompañe su apelación a la libertad con mensajes más contundentes. "(Se necesitan) mensajes que fortalezcan la confianza en las instituciones, en las autoridades, en la ciencia y en los trabajadores de la salud", escribió.

En segundo lugar advierte por los riesgos que implican atacar a los médicos como han hecho decenas de militantes y dirigentes del oficialismo. "Si los médicos están equivocados y la situación no es tan grave lo correcto sería transmitir serenidad. Nunca sembrar desconfianza atribuyendo maquiavélicas intenciones y menos aún pergeñar campañas. Porque hoy la salida está en las manos de esos profesionales y trabajadores de la salud. Por favor, no pongan a la sociedad en el aprieto de dudar de las cifras y de desconfiar del nivel profesional. Planteemos esto como una cuestión de mayor o menor optimismo en todo caso, pero no dinamitemos más puentes. No hay derecho".

Orsi también cuestiona la postura de Lacalle de responder que no quiere un "Estado polícíaco", como contestó el día que se fue a vacunar.

"Hace rato que la disyuntiva sobre si la cuarentena tiene que ser obligatoria dejó de ser la única elección para tomar. Entre esos extremos hay o debería haber una rica gama de grises, de caminos transitables que nos lleven a buen puerto", dice Orsi, que propone algunas medidas tales como restringir el acceso y movilidad en la frontera, acotar horarios en algunas actividades, o impedir el traslado entre departamentos o regiones

"No son medidas que nos encuadren en un estado policíaco", asegura. "Aquí, una ciudad como Fray Bentos, se complicó porque ingresó un ómnibus con gente infectada que concurrían a una actividad religiosa. ¿Se podría haber evitado? De haber tomado las decisiones correctas a tiempo, sí. Pero para eso hay que encontrar soluciones, que se encuentran conversando, escuchando nuevas voces y pensando. El no escucharnos nos empuja a simplificar los mensajes y no es todo blanco o negro. Así se alimenta también la polarización", dice el intendente.