Orsi: "Nada se puede construir sobre un cementerio económico y social"

El candidato a intendente de Canelones Yamandú Orsi participó este miércoles de la charla "Reactivación de la economía y superación del covid-19", junto al ministro de Industria Omar Paganini y el presidente del Parque de las Ciencias y de la Fundación CID Canelones, Jorge Tomasi.

En su intervención, el exintendente canario –candidato único a la reelección por el Frente Amplio– volvió a elogiar parte de la gestión del gobierno liderado por el nacionalista Luis Lacalle Pou, aunque dijo que hay que "tirar una mano a quienes más complicados están".

"Tenemos que frenar esa bajada de la crisis pero cuanto más arriba quede el fondo de la crisis o de la curva mejor. Somos conscientes que los motores de los que se habla van a ser el agro y la inversión pública y privada. Yo me imagino al Uruguay así", afirmó.

"Nosotros tenemos como obligación en eso de qué curva vamos a tener en eso de va a ser una V, va a ser una U, yo prefiero que sea una V y que la disparada sea rápida. ¿Pero saben qué? Si la caída es muy estrepitosa y queda mucha gente por el camino, yo soy de los que piensa que nada se puede construir sobre un cementerio económico y social", dijo el dirigente del MPP.

Según Orsi, "además del agro, y la inversión pública y privada también hay que pensar en estimular el consumo" para "resurgir" la economía.

El exintendente llamó a su vez a "articular políticas" con el gobierno nacional. "Hay una realidad que no escapa que en mi caso es la primera vez que me pasa que tenemos en el gobierno nacional un partido distinto que nosotros. Y debo admitir que en mi caso por ejemplo no he tenido ningún tipo de inconveniente a la hora de hablar con el gobierno nacional. Al contrario, hay una actitud de trabajar juntos. Eso se tiene que mantener", afirmó.

"La experiencia uruguaya nos hablan de que de las crisis siempre se salió con diálogo. El diálogo puede ser un eslogan o puede ser la concreción de articulaciones permanentes para ir concretando cosas. Por supuesto que nadie está pidiendo que coincidamos absolutamente en todo. Pero una agenda abierta y un teléfono abierto para nosotros es fundamental y hoy existe", concluyó.