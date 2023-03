Óscar Andrade aseguró que su precandidatura a la Presidencia "no existe" y que "es probable" el apoyo de comunistas a Carolina Cosse

El senador y dirigente del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Óscar Andrade, afirmó que por el momento su precandidatura a la Presidencia "no existe" y consideró "probable" que el sector que integra apoye a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en las internas de 2024.

Andrade, exlíder del sindicato de la construcción (Sunca), fue entrevistado en el programa Así Nos Va de Radio Carve, donde le preguntaron si se veía integrando el "menú" de precandidatos del Frente Amplio (FA).

"Hoy no", respondió el senador. Y ante la pregunta de qué hará el PCU de cara a las elecciones y a quién apoyará, Andrade afirmó que su precandidatura "hoy no existe".

"¿Es probable que entre el menú de candidatos el apoyo sea a Carolina? Sí, es probable", estimó.

Andrade dijo que no tiene "intenciones" de candidatearse, pero recordó que tampoco las tenía en 2018, cuando sí decidió competir. "Al final me terminaron convenciendo. La candidatura de por sí no aporta. Una candidatura por la candidatura misma no aporta", agregó.

Y explicó que en las pasadas elecciones tenía una serie de preocupaciones sobre la propuesta del FA que hoy ya no están. Entre ellas, enumeró la "pérdida de relacionamiento con la base social", "descuidar la estructura militante" y la "batalla cultural".

Aunque se refirió al tema, el senador consideró que "no es momento de candidaturas" y mucho menos de "campaña". "La campaña no puede arrancar ahora", opinó.

Sus declaraciones se dan días después de que el Movimiento de Participación Popular (MPP) oficializara el apoyo a la precandidatura del intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

También de que el secretario general del PCU, Juan Castillo, afirmara que Cosse sería una "buena candidata" a la Presidencia.

"Hay un conjunto de elementos que la hacen buena candidata", expresó la semana pasada en una entrevista con Quién es quién, de Canal 5.