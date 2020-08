Otro palo: asociación de estudiantes de medicina criticó festejos en el Parque Batlle

La Asociación de Estudiantes de Medicina se sumó este sábado a las críticas del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a los festejos que, sin tapabocas y sin guardar la distancia adecuada, llevaron a cabo este viernes en al Parque Batlle los médicos recién egresados.La asociación aclaró que no está involucrada en la organización de esa celebración.” (…) Creemos que la medicina debe ser ejercida con responsabilidad y solidaridad hacia la población y es por esto que no compartimos que no se hayan tomado las medidas sanitarias correspondientes en el contexto de una emergencia sanitaria en la cual se encuentra el país en su totalidad”, dice el comunicado,

El ministro Salinas también criticó la aglomeración sin distancia ni uso de tapabocas en la situación de emergencia sanitaria que transita Uruguay. Y el SMU coincidió en cuestionar la actitud de los nuevos médicos. “Rechazamos la ausencia de responsabilidad sanitaria, así como la falta de sensibilidad sobre la convivencia ciudadana dejando la zona del festejo en pésimas condiciones", expresó el gremio. Además, la intendencia de Montevideo evalúa sancionar a los organizadores por no haber pedido permiso para realizar los festejos en un espacio público.