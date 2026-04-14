Un hombre está grave tras ser baleado frente al Hospital Piñeyro del Campo: trabajadores reclaman seguridad en la zona

Un hombre de 42 años fue baleado en la madrugada de este martes frente al Hospital Piñeyro del Campo, en La Unión . La víctima recibió múltiples disparos y se encuentra internada en estado grave, mientras trabajadores del centro de salud reclaman medidas urgentes de seguridad tras el episodio .

El hecho ocurrió pasada la medianoche, cuando la víctima estaba frente al predio del hospital. Según informó Subrayado (Canal 10), en ese momento el hombre fue interceptado por un hombre encapuchado que le asestó varios disparos de arma de fuego en el cuerpo .

Tras el ataque, el hombre logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital Pasteur, donde fue asistido y permanece ingresado en estado grave .

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El herido cuenta con un antecedente penal por tenencia de arma y municiones , informó el consagrado medio.

Tras la balacera, trabajadores del Hospital Piñeyro del Campo manifestaron su preocupación por la inseguridad en la zona y reclamaron medidas de protección.

Isabel Pintos, integrante de la comisión interna, relató a Arriba gente (Canal 10) que escuchó una ráfaga de disparos al retirarse de su turno cerca de la medianoche. "Luego supimos que un hombre había sido atacado", señaló al hombre herido.

Pintos advirtió que la calle Larravide "siempre fue complicada" y sostuvo que la zona históricamente ha estado desprotegida. En ese sentido, reclamó mayor presencia policial en los horarios de entrada y salida del personal, así como la instalación de una guardia en la puerta del hospital.

"Los tiroteos son frecuentes, se escuchan cercanos. No tenemos protección ninguna", afirmó.