UTU lanzó una carrera terciaria inédita en el país: todo lo que tenés que saber sobre Tecnología Asistiva

UTU comenzó a dictar la carrera de Tecnólogo en Gestión de Servicios de Tecnología Asistiva, una formación terciaria de tres años orientada a preparar profesionales que trabajen con tecnologías destinadas a mejorar la autonomía de personas con discapacidad o limitaciones funcionales. En paralelo, también se lanzó una Formación Inicial Terciaria en Soporte Técnico de Productos de Apoyo Mecánicos, de un año de duración.

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Se trata de herramientas, dispositivos o servicios que buscan facilitar la vida cotidiana de personas con discapacidad o con dificultades para desenvolverse de forma independiente. Incluyen desde sillas de ruedas y camas especiales hasta soluciones tecnológicas más complejas.

¿Por qué es relevante esta iniciativa?

Según explicaron las autoridades, en Uruguay ya existían prácticas vinculadas a la tecnología asistiva, pero no había una formación técnica o terciaria específica. Esto generaba una carencia de profesionales capacitados en un área cuya demanda crece tanto desde los usuarios como desde las instituciones.

¿Quiénes impulsan el proyecto?

La propuesta fue posible gracias a un acuerdo interinstitucional entre UTU y el Ministerio de Desarrollo Social. Además, se apoya en el trabajo del Centro Nacional de Apoyos Técnicos y Tecnológicos (CENATT), que promueve un enfoque integral que combina formación, servicios y atención directa.

¿Cuántos estudiantes participan en esta primera etapa?

En la carrera terciaria se inscribieron 30 personas, mientras que en la formación más corta hay unos 20 estudiantes. Según las autoridades, también participan personas provenientes del mundo laboral y algunas en situación de discapacidad.

¿Qué destacaron las autoridades?

La directora general de UTU señaló que se trata de una propuesta única en el país y subrayó la responsabilidad de formar a los primeros especialistas en el área. También remarcó que esta iniciativa responde a compromisos asumidos previamente y representa una innovación educativa necesaria.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social valoró el acuerdo con UTU y destacó que permitirá formar generaciones capaces de poner la tecnología al servicio de las personas con discapacidad, facilitando así el acceso a derechos y la inclusión social.

¿Qué rol tendrá el componente práctico?

La formación incluirá instancias prácticas dentro del CENATT. Allí, los estudiantes no solo aprenderán, sino que también contribuirán brindando apoyos técnicos y tecnológicos concretos al centro.

Cómo sigue

La implementación de estas carreras marca el inicio de un proceso que busca consolidar un nuevo campo de formación en Uruguay. En esta primera etapa, los cursos se dictan en Montevideo, pero las autoridades proyectan su expansión hacia el resto del país. A medida que egresen las primeras generaciones, se espera que el sistema cuente con profesionales especializados capaces de atender una demanda en crecimiento. Además, la articulación con el CENATT permitirá fortalecer el vínculo entre formación y servicio, lo que podría derivar en un desarrollo más amplio del ecosistema de tecnología asistiva a nivel nacional.