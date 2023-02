Pablo Atchugarry: cómo es su rutina y cuáles son las obras que "no le gustaron"

El artista y escultor Pablo Atchugarry fue entrevistado por el periodista argentino Oscar González Oro en el episodio más reciente del ciclo Posdata. Durante la charla, el artista plástico habló sobre su decisión de abandonar la pintura y pasar a la escultura. También contó cuál es su método de trabajo, así como cuáles son las obras que hizo y que no le gustaron.

"Yo me hago un horario de rutina, que son 12 horas diarias todos los días, sábados, domingos, feriados todo, lo que sea", contó el artista. "Música lamentablemente no puedo escuchar, porque es de mucha concentración y muy peligroso, es un trabajo muy peligroso. Trabajo con amoladoras, con discos, ya me he cortado por varias partes y hay que tener toda la atención posible. Como pintor escuchaba música y podía trabajar de noche, las noches largas y silenciosas. Acá no, esto es como una especie de cuerpo a cuerpo con la materia donde hay polvo, hay ruido, hay riesgo de estas máquinas... En fin, es un gran, gran, esfuerzo".

Mirá el video completo: