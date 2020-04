Pablo Regent: “Estamos ante un acelerador de la automatización del trabajo”

Pablo Regent, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), pasa hasta tarde en la noche con el teléfono en la mano porque muchos alumnos lo llaman para pedirle consejos sobre cómo liderar en medio de la pandemia. Una de las frases que más ha repetido en estos días es que “el futuro del trabajo está cada vez más cerca y mucho más de lo que creemos”.

Regent es contador público, posee dos masters en negocios y hace 28 años que está en el IEEM pero nunca vivió un momento como este, en donde la incertidumbre “es la madre de todos los males de las empresas”. “Es difícil tomar una decisión sin saber qué va a pasar mañana y eso en una empresa genera mucha inseguridad”, reconoce.



Para Regent, la crisis económica provocada por la llegada del coronavirus funciona como un “acelerador” de la automatización del trabajo. Para lograr transitar el proceso con éxito, sostuvo que la sociedad uruguaya deberá entender que va a haber perdedores y ganadores.



¿Se puede hablar de un antes y después en el mundo laboral?

Sin lugar a dudas que lo afecta y muy significativamente. Y eso se ve en dos instancias: una de ellas temporal, que lo estamos viendo todos de la mano del trabajo remoto. Mucha gente no tiene un lugar de trabajo y hay negocios que no se están haciendo por la situación que el país vive. En este punto hay muchas complicaciones y aún no se están viendo las consecuencias.

Pero, el impacto más grande será a la salida (de la pandemia) porque vamos a haber roto algunos techos de cristales que teníamos, y cómo pensábamos que podíamos trabajar. El teletrabajo va a estar muy desarrollado, nos vamos a dar cuenta de que no es necesario tener a tantas personas juntas en un mismo espacio. El derecho laboral también va a estar más avanzado. Y muchos vamos a aprender que podemos hacer cosas con menos tiempo o con menos gente, porque no ha habido más remedio que ser más eficiente. Esto, como todo en la vida, tiene su cara buena y su cara mala pero hay que ver cómo lo encaramos.



¿Entonces va a haber destrucción de puestos de trabajo?

Y sí, va a pasar eso pero no es apocalíptico. Es decir, cada vez que hay una crisis las empresas y el mundo del trabajo en general hacen un salto disruptivo y, necesariamente, hay algunos puestos que dejan de existir.

Sin embargo, lo bueno es que se gana en eficiencia y permite que se desarrollen otros puestos de trabajo que sí necesitan de más horas hombre. Para verlo de la forma más clara posible: esta situación tiene como impacto ser un acelerador de la automatización del trabajo. Procesos que quizá llevarían dos años, ahora van a llevar dos meses.

¿Esto es bueno o es malo? Sin lugar a dudas será bueno si el país, a nivel público y privado, reacciona tratando de captar lo positivo y dándose cuenta de que de esta manera podemos ser más eficientes.

Pero si queremos detener este proceso, nos vamos a quedar con lo peor: menos puestos de trabajo. No hay que ponerse dramático, simplemente se aceleraron algunos procesos. Ni más, ni menos.

¿Pero en los hechos cómo será esa automatización?

Va a a ser algo que se dé en cascadas y no tanto de un momento para el otro. En los hechos ya estamos viendo cosas. Por ejemplo: hace algunas semanas se aprobó una normativa de telemedicina y es algo que en el mundo se está desarrollando. Esto, obviamente, afecta puestos de trabajo pero es muy útil a los efectos de los servicios que se brinda. O sea, permite tener una persona a distancia que pueda interpretar cualquier estudio y no hay necesidad de una policlínica.Esto ya existía, pero ahora con una normativa detrás permite que el avance sea mucho más rápido y ya hay gente en el sector que está construyendo a partir de esto.

Cuando la tempestad pase, las leyes laborales van a estar mucho más abiertas a aceptar ciertas formas de trabajo a distancia, los propios sindicatos van a haber descubierto que proteger al trabajador no es mantenerse en formas del siglo XX y el gobierno va a tener fuerza para modernizar algunas cosas.

El gran desafío es que todo el país responda aprovechando esta aceleración, pero hay que tener claro que van a haber perdedores. Y como sociedad vamos a tener que hacer un sacrificio mientras que se reconvierten. A otros tendremos que ayudarlos permanentemente.

Esta situación obligó a las empresas a salir de su zona de confort...

Les trastocó la vida entera. El tema es qué están haciendo con eso y hay algunas que están aguantando a cuando pase el temporal para que la vida siga igual. Creo que esas están equivocadas.



Hay otras compañías que están desesperadas y están tomando acciones que son malas, hipotecando el futuro. Porque esta situación es dura, pero no es para siempre.



Y después hay otras que están salvando lo más que se puede, no se preocupan tanto por los beneficios económicos sino del flujo de fondo. A ver, hay gente que dice que las empresas no están tratando de ganar plata, pero el tema es que este año se trata de perder lo menos posible. Mientras hacen esto, también ven las nuevas formas en las que se pueden organizar después de que todo pase. Y en estas compañías se encuentran los mejores empresarios.l

¿Cómo impactó esto en el Ieem?

El sector de la educación en general tiene un enorme problema porque en el corto plazo la educación no es esencial. Esta es una posición mía, pero no pasa nada si todos somos seis meses más burros. La construcción es un sector esencial, porque mueve mucho de la economía y hay muchas personas que necesitan de ese trabajo para vivir. Sin embargo, no pasa tanto si las autoridades reducen el riesgo de contagio haciendo que las personas no se junten a estudiar.

En el Ieem hay una situación particular, porque los alumnos que se preparan para dirigir empresas, lo hacen para saber transitar tiempos de crisis como estos. Entonces, la gente sigue enganchada en un formato online que obliga a aprender de una forma diferente y a nosotros enseñarles de forma diferente también. Pero obviamente que vamos a tener un impacto en la facturación, porque quizá no para todos hacer un máster hoy en día es una necesidad, las empresas van a recortar el presupuesto que tenían destinado para la capacitación de empleados. La visión del Ieem sigue siendo la misma, porque seguimos con el foco puesto en capacitad al mundo empresarial y, para cumplir con esto, haremos un sacrificio.

¿Proyectan algún cambio en los métodos de enseñanza?

En todo este período hay una mejora continua de la forma en que se dan las clases online. También descubrimos algunas cosas que presencialmente no podíamos hacer, entonces, cuando salgamos de esta tempestad vamos a haber descubiertos mejoras en la forma de dar clases. Seguro que el Ieem poscoronavirus va a ser distinto que antes.