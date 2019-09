Para reír o para llorar, cuatro series y películas para ver este fin de semana

Monarca

Netflix le está agarrando el gustito a la telenovela mexicana barnizada con un toque de serie prestigiosa. Después de la experiencia de La casa de las flores, donde el tono era de parodia, aquí la cosa es más seria. Salma Hayek es la productora ejecutiva de esta serie, que cuenta la historia de la familia Carranza. Su patriarca muere, y deja en su testamento la misión a su viuda de gestionar la empresa familiar de tequila, que los ha convertido en uno de los clanes más poderosos de México. Pero su esposa tiene esa tarea hasta que elija cuál de sus tres hijos es el más apto para heredar la compañía, lo que lógicamente pondrá a los tres hermanos en pie de guerra. Disponible en Netflix.

Un asunto de familia

¿Qué hace a una familia? Esa es la pregunta de la que partió el cineasta japonés Hirokazu Kore-eda para desarrollar esta película, que ganó la Palma de Oro del festival de Cannes en 2018. Sus protagonistas son, justamente, los miembros de una familia de Tokio que vive en la pobreza, en base a la pensión que recibe la abuela y a lo que padre e hijo roban de tiendas del barrio, con el argumento de que al no haber sido vendido, no le pertenece a nadie, y por lo tanto no es lo mismo que robarle pertenencias a otras personas. Pero todo cambia para esta familia cuando se cruzan una noche con una niña a la que sus padres ignoran y golpean. Conmovidos, la adoptan, y así inicia un espiral de eventos cada vez más catastróficos que podrán en juego los vínculos entre los integrantes de la familia, y amenazan con revelar todos los secretos que cargan a cuestas. Devastadora, tierna y genial en partes iguales, es de las mejores películas de los últimos años. Disponible en Netflix.

Spider-Man: un nuevo universo

Además de ser la última ganadora del Oscar a Mejor película animada, es el mejor homenaje y la mejor versión del Hombre Araña que ha dado hasta ahora el cine. O mejor dicho, versiones. Porque esta historia juega con el concepto de universos paralelos, cada uno con su propia versión del superhéroe. Luego de la muerte de Peter Parker, Miles Morales se convierte en la segunda versión del héroe, y recibe en su mundo a otros cinco colegas -desde un cerdo humanoide hasta un Peter Parker alternativo, más viejo y deprimido- con los que se une para detener a una amenaza que podría destruir a todos los universos. Hilarante y un festín visual. Disponible en HBO GO desde el domingo 14.

Jamás llegarán a viejos

Habitualmente opacada en la ficción por su sucesora, y perjudicada porque la cinematografía aún no estaba tan desarrollada, son pocos los registros que hay de la Primera Guerra Mundial en la pantalla. Este documental, dirigido por Peter Jackson (el hombre detrás de la trilogía de El Señor de los Anillos), es una visión devastadora e increíble del conflicto. El material fílmico fue reconstruído y coloreado, lo que combinado con la lectura de documentos de los soldados, y una contundente utilización de efectos de sonido, demuestran tanto la pérdida humana como lo salvaje del primer conflicto planetario de la historia. Disponible en NS NOW y Claro Video.