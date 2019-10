Partido Independiente pedirá a la Justicia que impida a Presidencia publicar respuestas a la oposición

El Partido Independiente presentará un recurso de amparo para que Presidencia no publique en páginas web oficiales críticas a la oposición en plena campaña electoral, anunció el candidato a senador Gerardo Sotelo en su cuenta de Twitter. “Con el asesor jurídico del Partido Independiente Pablo Donnángelo, presentaremos ante la Justicia un Recurso de Amparo, para que la Presidencia cese su intervención en controversias de campaña electoral. No aceptamos que sea un órgano de propaganda del oficialismo. No en Uruguay”, escribió.

Sotelo dijo a El Observador que el objetivo es que la Justicia “garantice que no se siga vulnerando el derecho de toda la ciudadanía, particularmente de quienes no forman parte del gobierno, a que el Estado se mantenga al margen de la controversia electoral, que se mantenga neutral”. “Es un principio básico de la laicidad del Estado. No forma parte de las controversias electorales porque si no competís contra el partido político y contra el gobierno. Eso ocurre en gobiernos tiranos, como Venezuela o Cuba, o como pasaba en la dictadura uruguaya. Pero eso en Uruguay hoy es inaceptable y queremos que la Justicia actúe con un amparo, con una medida cautelar que proteja nuestros derechos”, sostuvo.

El recurso de amparo es un proceso rápido al que puede recurrir las personas cuando "no existan otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado", según establece la ley. Si el juez acepta el recurso, el proceso es rápido puesto que el juez deberá citar a las partes en tres días luego de presentada la demanda y la sentencia se dictará en la audiencia o a más tardar 24 horas después.

Este lunes el Partido Nacional enviará una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que pedirá que el gobierno "sea respetuoso de la contienda electoral" y evite prácticas como la utilización del portal de Presidencia para criticar a la oposición, anunció el sábado la candidata a vicepresidenta Beatriz Argimón durante un acto en Trinidad (Flores). La gota que derramó el vaso para blancos e independientes fue la respuesta del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, a la asesora en economía del Partido Nacional, Azucena Arbeleche sobre las calificadoras de riesgo.

Arbeleche había dicho el jueves en el programa No toquen nada de FM DelSol que ha tenido diálogo con las calificadoras y les pidió que no bajaran la nota a Uruguay, una frase que generó enseguida reacciones entre integrantes del gobierno.

“Como equipo de economía de (Luis) Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años. Este año en las últimas reuniones lo que más pedimos fue que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo, asumir un gobierno sin el grado de inversión es otro escenario. (...) Nos han dado tiempo, las calificadoras están esperando una nueva administración para ver un resultado”, aseguró la economista.

Camilo Dos Santos

Y 24 horas después le respondió Murro, durante un conversatorio sobre el futuro del trabajo que se realizó en San José. "Que hayan dicho públicamente que esto es gracias a ellos realmente llama la atención. Es como decir que el mejor jugador del mundial en Sudáfrica fue Lacalle Pou y no Forlán", dijo el jerarca, cuyas declaraciones fueron recogidas por la secretaría de Comunicación de Presidencia y publicadas en ese sitio oficial del Poder Ejecutivo.

En tanto, José Luis Veiga, director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República, defendió que el portal de prensa del Poder Ejecutivo sea utilizado para responder a políticos de la oposición y funcionar como canal oficial de gobernantes del Frente Amplio cuando entienden que, en el marco de la campaña electoral, tienen que hacer aclaraciones.

"El gobierno tiene la obligación y el derecho de informar, y naturalmente también de defenderse y responder a las críticas que se le hacen", dijo el jerarca en diálogo con El Observador. "Y los ministros son políticos", agregó.