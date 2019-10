Jerarca de Presidencia defiende uso político del portal institucional: "¿Ahora no se puede responder?"

José Luis Veiga, director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República, defendió que el portal de prensa del Poder Ejecutivo sea utilizado para responder a políticos de la oposición y funcionar como canal oficial de gobernantes del Frente Amplio cuando entienden que, en el marco de la campaña electoral, tienen que hacer aclaraciones.

"El gobierno tiene la obligación y el derecho de informar, y naturalmente también de defenderse y responder a las críticas que se le hacen", dijo el jerarca en diálogo con El Observador. "Y los ministros son políticos", agregó.

Veiga respondió así a los cuestionamientos que hicieron en las últimas horas el candidato blanco Luis Lacalle Pou, y su compañera de fórmula, Beatriz Argminón. Los integrantes de la fórmula del Partido Nacional criticaron que el portal del Ejecutivo se hiciera eco de unas declaraciones realizadas por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en contra Azucena Arbeleche, la asesora en materia de Economía de los blancos.

La economista había dicho que el equipo de Lacalle Pou había tenido "diálogo" con algunas agencias calificadoras de riesgo para que mantuvieran el grado inversor, lo que molestó a Murro, quien respondió en el medio oficial que decir eso era como afirmar "que el mejor jugador del mundial en Sudáfrica fue Lacalle Pou y no Forlán", entre otras apreciaciones.

Este sábado, Argimón anunció en un acto en Flores que el Directorio del Partido Nacional enviará una carta al presidente Vázquez para solicitarle que su gobierno esté "a la altura de las circunstancias" y sea "respetuoso de la contienda electoral", mientras que Lacalle Pou opinó que "el coraje no usar es un aparato del gobierno para descalificar oponentes", y que le molestaba profundamente" el "abuso de poder" que entiende que eso implica.

Veiga respondió entonces que le "sorprenden" esas reacciones, y afirmó que los ministros –en este caso fue Murro, pero semanas atrás fue Danilo Astori el que salió al cruce a comentarios de Lacalle Pou y el colorado Ernesto Talvi– tienen "todo el derecho de expresarse respecto de las políticas públicas del gobierno y, cuando a veces entienden que se los tergiversa o malinterpretan, de precisar su punto de vista".

"No puedo creer que haya polémica porque se opine. La verdad, me extraña", añadió.

Respecto a si el rol del portal de Presidencia no debería consistir en realidad en ofrecer un servicio de información objetivo para toda la ciudadanía –que se compone de todas las tiendas políticas–, Veiga contestó: "Perdón, es la página de Presidencia, no del partido de gobierno. Es la página de presidencia, del gobierno".

Ante la repregunta de El Observador sobre si con "gobierno" se refería al Poder Ejecutivo o al partido que está de turno en el poder –Frente Amplio–, el jerarca declaró: "¿Cómo gobierno de turno? Es el gobierno que eligió la ciudadanía. Nada más ni nada menos".

Y luego se preguntó: "¿O ahora al gobierno se lo debe criticar y el gobierno debe mantenerse callado?".

Murro en sus trece

El ministro de Trabajo, por su parte, dijo a El Observador que las declaraciones en cuestión fueron hechas "en San José a varios medios privados y Comunicación de Presidencia", y que ratificaba todo lo afirmado. "Porque es cierto lo que dije. No es una mentira como dice Lacalle Pou: un partido político no puede pedirle a un organismo internacional que acomode los datos de un país. Eso no es serio, y el 25 de abril Lacalle Pou dijo que lo de UPM no se iba a concretar porque el gobierno era incapaz de resolver los asuntos laborales. Resolvimos todos los temas y UPM está en marcha".

Sobre las críticas de Lacalle Pou y Argimón al uso dado al portal del Ejecutivo, Murro respondió que sus declaraciones eran sobre temas de "gobierno y del país todo", por lo que no encontró ninguna irregularidad.