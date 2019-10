Partido Nacional enviará carta a Vázquez para pedir "respeto por la contienda electoral"

La candidata a vicepresidente por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, anunció que los nacionalistas le enviarán una carta al presidente Tabaré Vázquez para pedirle que el gobierno "sea respetuoso de la contienda electoral" y evite prácticas como la utilización del portal de Presidencia para criticar a la oposición, como ocurrió este sábado.

"He conversado con mis compañeros del Directorio del Partido Nacional y vamos a enviarle al presidente de la República una carta hablando precisamente que llegó el momento de que el gobierno esté a la altura de las circunstancias y sea respetuoso de la contienda electoral", dijo Argimón este sábado, durante un acto en Trinidad (Flores), en el marco de la sexta gira de campaña de la fórmula presidencial nacionalista.

"Se nos ha dicho muchas cosas, se nos ha agredido, se ha mentido sobre planteos de compañeros y compañeras nuestras, especialmente de nuestro equipo técnico, y lo que es peor: se ha utilizado hasta el portal de Presidencia de la República para que ministros se metieran en la interna de la política partidaria", exclamó la candidata.

La polémica a la que se refirió Argimón tuvo como protagonistas al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y Azucena Arbeleche, asesora en economía de los blancos.

Murro sobre actitud de Lacalle y Arbeleche:



👉Decir que por influencia de un partido político se logró mantener el grado inversor no le hace bien al país.



👉También fue negativo sostener que UPM 2 no se instalaría porque el gobierno no podía resolver los asuntos laborales. pic.twitter.com/f9VwN5UfDb — Sec. Comunicación (@SCpresidenciauy) October 5, 2019

Arbeleche había dicho el jueves en el programa No toquen nada de FM DelSol que se había solicitado a las calificadoras que no bajaran la nota a Uruguay, una frase que generó enseguida reacciones inmediatas entre integrantes del gobierno.

“Como equipo de economía de (Luis) Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años. Este año en las últimas reuniones lo que más pedimos fue que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo, asumir un gobierno sin el grado de inversión es otro escenario. (...) Nos han dado tiempo, las calificadoras están esperando una nueva administración para ver un resultado”, aseguró la economista.

Y 24 horas después le respondió Murro, durante un conversatorio sobre el futuro del trabajo que se realizó en San José. "Que hayan dicho públicamente que esto es gracias a ellos realmente llama la atención. Es como decir que el mejor jugador del mundial en Sudáfrica fue Lacalle Pou y no Forlán", dijo el jerarca, cuyas declaraciones fueron recogidas por la secretaría de Comunicación de Presidencia y publicadas en ese sitio oficial del Poder Ejecutivo.

Y agregó: "Recuerdo otro hecho notorio de estas últimas semanas que tiene que ver con las declaraciones que hizo el Dr. Lacalle Pou el 25 de abril cuando dijo 'no se va a concretar la inversión de UPM porque el gobierno es incapaz de resolver los asuntos laborales'. Hemos resuelto todos los temas y UPM ya está en marcha, ya está en marcha la planta industrial, están en marcha los alojamientos con los trabajadores y han comenzado las obras para el nuevo puerto".

Lacalle Pou eligió su cuenta de Twitter para denunciar que el gobierno usara recursos públicos para criticarlo. Replicó esa nota oficial, y escribió. "Esto sí es preocupante. Que gobernantes acostumbrados al poder inventen, la llevo. Que un ejército de dirigentes y militantes (ademas de trolls) repitan también. Que Presidencia de la República se haga eco de esto, es traspasar todos los límites", redactó el candidato nacionalista.

Esto si es preocupante. Que gobernantes acostumbrados al poder inventen, la llevo. Que un ejército de dirigentes y militantes (ademas de trols) repitan también.

Que Presidencia de la República se haga eco de esto, es traspasar todos los límites. #EsAhora https://t.co/JWAw2sAl8x — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 5, 2019

Por eso Argimón reclamó que el gobierno sea "tan respetuosos" como ella asegura que son los nacionalistas. "Ya tuvimos bastante de acciones políticas y de discursos que han tendido permanentemente a querer dividir a los uruguayos", reclamó.

El pasado mes de agosto Presidencia también había utilizado su sitio oficial para cuestionar, a través de una entrevista al ministro de Economía Danilo Astori, las propuestas económicas de los candidatos opositores Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi.

"Cachetada"

El candidato del Partido Nacional también se refirió al tema durante el acto en Flores. Luego de elogiar a la caravana que lo recibió y de manifestar que le había dado "un empujón justo en el momento" que lo necesitaba, habló de "cachetada al abuso de poder".

"Fue realmente una valoración de lo que es el coraje. El coraje no es un aparato del gobierno para descalificar oponentes", opinó, y concluyó lo que más le molestaba no era solo el "abuso de poder" sino que, según acusó, los ministros no tratan de "mejorar la vida de los uruguayos" sino que a su juicio pretenden "seguir prendido al poder que de alguna manera ya no saben manejar".