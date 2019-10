Murro contestó a Arbeleche, Presidencia lo publicó y Lacalle acusa de "traspasar todos los límites"

Una vez más el gobierno utilizó la página de Presidencia de la República para responder a declaraciones realizadas por integrantes de la oposición. Esta vez fueron declaraciones del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, quien respondió a Azucena Arbeleche, asesora en economía del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, y que el portal de Presidencia publicó.

Arbeleche dijo el jueves en el programa No toquen nada de FM DelSol que se había solicitado a las calificadoras que no bajaran la nota a Uruguay y esa frase generó reacciones inmediatas entre integrantes del gobierno. “Como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años. Este año en las últimas reuniones lo que más pedimos fue que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo, asumir un gobierno sin el grado de inversión es otro escenario. (...) Nos han dado tiempo, las calificadoras están esperando una nueva administración para ver un resultado”, aseguró.

Y Murro respondió al día siguiente en un conversatorio sobre el futuro del trabajo que se realizó en San José. "Que hayan dicho públicamente que esto es gracias a ellos realmente llama la atención. Es como decir que el mejor jugador del mundial en Sudáfrica fue Lacalle Pou y no Forlán", respondió el ministro. Las declaraciones titular de Trabajo fueron recogidas por la secretaría de Comunicación de Presidencia y publicadas en el sitio oficial del Ejecutivo.

"Recuerdo otro hecho notorio de estas últimas semanas que tiene que ver con las declaraciones que hizo el Dr. Lacalle Pou el 25 de abril cuando dijo 'no se va a concretar la inversión de UPM porque el gobierno es incapaz de resolver los asuntos laborales'. Hemos resuelto todos los temas y UPM ya está en marcha, ya está en marcha la planta industrial, están en marcha los alojamientos con los trabajadores y han comenzado las obras para el nuevo puerto", sostuvo Murro y agregó: "Este tipo de cosas, como cuando él dijo 'no se va a concretar UPM porque el gobierno es incapaz', es similar a esto de querer adjudicarse que pueden incidir a nivel de estos organismos internacionales para que Uruguay mantenga una situación, que se ha ganado con este gobierno en los últimos 15 años".

El candidato a la Presidencia por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou, replicó en su cuenta de Twitter la nota publicada en la página web de Presidencia de la República con el siguiente mensaje: "Esto sí es preocupante. Que gobernantes acostumbrados al poder inventen, la llevo. Que un ejército de dirigentes y militantes (ademas de trolls) repitan también. Que Presidencia de la República se haga eco de esto, es traspasar todos los límites", escribió el candidato nacionalista.

Esto si es preocupante. Que gobernantes acostumbrados al poder inventen, la llevo. Que un ejército de dirigentes y militantes (ademas de trols) repitan también.

Que Presidencia de la República se haga eco de esto, es traspasar todos los límites. #EsAhora https://t.co/JWAw2sAl8x — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 5, 2019

El portal de la Presidencia de la República respalda mentiras con esta publicación. Una vergüenza y una afrenta a la institucionalidad.

Tanta preocupación por dejar el poder? https://t.co/W2Z4o7oetu — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 5, 2019

El pasado mes de agosto Presidencia también había utilizado su sitio oficial para cuestionar, a través de una entrevista al ministro de Economía Danilo Astori, las propuestas económicas de los candidatos opositores Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi.