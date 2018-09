En campaña: ministros con alta exposición y diálogo con militantes

Ante los micrófonos suelen evitar la pregunta o responden generalidades. La palabra candidato no le suena bien a ninguno de los ministros del Poder Ejecutivo pero los hechos demuestran que hay varios que ya movieron la palanca de cambios y están sumergidos en la actividad política para ser una opción electoral de cara a junio de 2019 primero, y octubre después. Esto sucede así a pesar de que el presidente Tabaré Vázquez dijo que aquellos que se dedicaran a la campaña tenían que dejar su cargo.

Los dos ministros más notorios en esta dinámica son Ernesto Murro (Trabajo y Seguridad Social) y Carolina Cosse (Industria, Energía y Minería), aunque hasta ahora se han parado de forma diferente ante la misma situación. A ellos se les suma el ministro de Economía, Danilo Astori, que si bien aún no definió su candidatura participa de acciones política. Además de los que tienen pretensiones electorales, hay otros ministros que comenzaron a ponerse en modo de campaña pero de forma gradual.

Murro en movimiento

Es el único de los nombres que se manejan como precandidatos del Frente Amplio que asumió públicamente el rol que está jugando. El expresidente José Mujica le preguntó si podía postular su nombre como una alternativa electoral y el ministro entendió que no podía decirle que no. Él se autodenomina como un “pre-precandidato” y así lo será hasta el congreso del Frente Amplio de diciembre, que define las candidaturas.

Pero a pesar de su calma para manejar el tema, su agenda delata mucha actividad. Tras varios intercambios con Mujica, el ministro de Trabajo se reunió con casi todos los líderes de los diferentes sectores del Frente Amplio para explicarles la oferta que le había hecho Mujica. Primero lo postuló como candidato de consenso y luego para competir en las internas.

El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y la Lista 5005 fueron algunos de los sectores que lo convocaron para conocer cuáles son sus ideas. Pero sus encuentros no han sido solo con dirigentes, también tuvo tiempo para la militancia frenteamplista. El 2 de agosto concurrió junto al ministro de Transporte, Víctor Rossi, a un evento organizado por la Lista 5005 en el Cerro y dedicó algunas palabras a las próximas elecciones. “Esto (las elecciones) no es una pelea entre los que estamos en el gobierno y la oposición. Es una guerra por la gente”, dijo.

Además, el 25 de agosto, Día del Comité de Base, fue de los ministros que estuvo activo recorriendo distintos barrios de Montevideo y en la semana siguiente también continuó recorriendo varios comités. “Yo no organizo actividades. No tengo aparato, no tengo plata. Voy a donde mi invitan”, dijo Murro a El Observador y contó que ya tiene actividades previstas en Paysandú y Mercedes.

demás, dijo que hay grupos de jubilados y de discapacitados que están impulsando una recolección de firmas para respaldar su precandidatura. “Ahí hay gente que ni siquiera conozco”, señaló.

Y su agenda en la cartera de Trabajo también le permite tener una importante exposición pública con discursos en distintos eventos.

Murro ya blanqueó su situación con el presidente Tabaré Vázquez. “Seguí tranquilo”, fue la respuesta que recibió del mandatario ante la consulta sobre su situación en la campaña electoral, dijeron fuentes cercanas al jerarca.

Con el respaldo de Mujica, acercamientos con otros sectores y un posible impedimento constitucional que la Corte Electoral deberá resolver, Murro maximiza su tiempo para dirigir el Ministerio de Trabajo y perfilarse como precandidato.

Cosse se perfila

Todavía no lo asumió públicamente y, por más que se la formulen de varias formas distintas, siempre esquiva la respuesta sobre una posible candidatura. La ministra de Industria no lo dice públicamente pero todos sus movimientos apuntan a junio de 2019. Es de las ministras, junto con Murro, de mayor exposición pública en los últimas semanas y sus apariciones van en aumento. También se reunió con el Partido Comunista y con el PVP y ya recibió el apoyo expreso del sector 1303 encabezado por el exsecretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, además de muestras de simpatía por parte de dirigentes del MPP.

Fue la oradora en nombre del Poder Ejecutivo en el acto por la Jura de la Constitución el 18 de Julio y dedicó su alocución al “Uruguay del futuro”, un mes después disertó en el comité Julio Sposito sobre ética y política, recorrió ocho comités de base el 25 de agosto y se tomó fotos realizando el número cuatro con su mano en referencia a un posible cuarto gobierno del Frente Amplio. El miércoles 29 participó en la Unidad Temática de Las Ciudadanas en una charla sobre “Mujeres en espacio de decisión”.

De los nombres que se manejan como posibles precandidatos, Cosse es la que mayor presencia tiene en redes sociales. Además de su cuenta personal, otras dos, que por ahora no superan los 400 seguidores cada una, difunden sus discursos y actividades bajo los nombres TeamCosse y Cosse2020.

Y su agenda ministerial también le permite apariciones constantes en medios de comunicación. Con el respaldo expreso de un pequeño sector y si obtiene la habilitación del MPP, Cosse se encamina a pelear por representar al Frente Amplio en las próximas elecciones nacionales.

Astori espera

Fue el primero que movió las fichas. En noviembre de 2017 el ministro de Economía, Danilo Astori, declaró en una entrevista con El Espectador que “ganas” no le faltaban de ser precandidato a la Presidencia pero aseguró que esa decisión la pensaba tomar en los primeros meses de 2018. Y trató de buscar apoyos que le permitieran confirmar esa candidatura.

Se reunió con el expresidente José Mujica en dos oportunidades para analizar la posibilidad de que el MPP lo respalde. Pero ese movimiento no tuvo el resultado esperado por Astori, que entonces le bajó el perfil a una posible precandidatura y se dedicó exclusivamente a la elaboración de la Rendición de Cuentas.

Y aunque declaró en varias oportunidades que no es momento de pensar en la campaña electoral y que se tomará un tiempo más para decidir si se postula como precandidato o no, el ministro mantiene encuentros con militantes que todavía hacen pensar sobre una posible precandidatura.

El viernes 17 participó de la inauguración de un comité de Asamblea Uruguay en Lavalleja y este viernes estuvo en el comité Shangrilá conversando con frenteamplistas.

Otros ministros

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y la de Turismo, Liliam Kechichian, fueron las otras dos ministras que participaron del Día del Comité el 25 de agosto. Kechichian también estuvo presente en el comité que discutió sobre “Las mujeres en espacio de decisión” de este miércoles y se la ve activa en redes sociales. El canciller Rodolfo Nin Novoa también fue protagonista en una reunión de su sector en Colonia. En tanto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a El Observador que dejará su cargo para dedicarse a la campaña cuando el MPP se lo pida. A diez meses de las elecciones internas, la campaña electoral comienza a tomar color a pesar de que la mayoría de los ministros no lo asuman públicamente.