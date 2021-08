No hay democracia viva sin partidos políticos. No obstante, según la última encuesta del Latinobarómetro en 2018, solamente 13% de los encuestados en América Latina afirmó tener “confianza” en los partidos políticos. Llama la atención que en muchos países de la región el desprecio a los partidos ha sido la antesala de regímenes autoritarios, populistas y personalistas de todo tipo de formas y tonalidades. Así, la crisis de los partidos rápidamente puede convertirse en una crisis de la democracia misma. Es algo que ignoran quienes, por razones populistas, electorales o simplemente por decepción, alimentan los sentimientos de la calle contra los partidos, los mismos de siempre o – peor aún – el sistema. En vez de cuestionar si los partidos aún son necesarios, lo que debemos más bien es preguntarnos qué tipo de partidos necesitamos construir para que estos sigan o vuelvan a ser protagonistas de sus democracias. Para superar la tantas veces constatada “desconexión” de los partidos políticos, éstos deben asumir el reto de ser partidos conectados - con sus sociedades, con el presente y, sobre todo, con el futuro. No existen respuestas fáciles sobre cómo lograr esta conexión. Sin embargo, ofrecemos algunas pautas en la nueva edición especial de “Diálogo Político” – un proyecto del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer con sede en Montevideo.