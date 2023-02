Pedirán 12 años de prisión para policía de Rivera acusado de abusar de su cuñada menor de edad en 2017

La Fiscalía de Rivera pedirá una condena de 12 años de prisión para un policía de Rivera acusado de abusar sexualmente de su cuñada cuando era menor de edad, confirmaron fuentes judiciales a El Observador.

Los hechos comenzaron cuando la adolescente denunciante tenía 13 años, en 2017, y siguieron hasta que tuvo 15, según se registra en la solicitud de formalización del policía, a la que accedió El Observador.

La mujer indicó que los primeros contactos se dieron en un viaje de dos semanas de la menor de Rivera a Montevideo para ayudar a su hermana, esposa del oficial, en el cuidado de su hijo.

"Cuando él llegaba de trabajar, me hacía comentarios sobre mi cuerpo, como que linda estaba (...) eso me ponía incomoda, pensé que era broma y no hice caso", relató la víctima, quien aseguró a las autoridades que el oficial era "como un padre para ella".

El primer episodio de abuso físico ocurrió una noche en la que la familia estaba viendo una película, pero la esposa y su hijo se quedaron dormidos y el policía aprovechó para ofrecerle cerveza a la víctima e intentar tocarla, aunque esa vez, sin éxito para él. Al otro día, la tomó por la fuerza logrando inmovilizarla y pudiendo perpetrar el abuso. La denunciante expresó que de allí en más esas situaciones ocurrieron "unas noche sí y otras no", aunque hasta ese momento "nunca pasaba de eso", refiriéndose a un manoseo sin acceso carnal.

La joven también denunció que un día al volver a la casa el oficial "estaba sentado en la sala con un regalo", la "sentó en la falda" y la obligó a realizarle sexo oral. Además, denunció que en varias oportunidades el policía "apoyaba el arma de reglamento en forma intimidante" y la obligaba a realizar actos sexuales. En otra oportunidad, le recriminó el porqué de su virginidad y la quiso obligar a tener relaciones sexuales con penetración.

La joven contó por primera vez de los abusos a un amigo de su liceo, en el que cursaba bachillerato Agrario. Una profesora que estaba cerca de ambos escuchó las "ideas de autoeliminación" que planteó la denunciante, y se sentó a su lado para que le contara sobre la situación. Luego de conocer los hechos, desde la institución educativa se comunicaron "inmediatamente" con la hermana de la joven, quien denunció a su esposo.

La investigación se formalizó en 2022, y Justicia le imputó "reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado en calidad de autor" por los hechos.

A fines de enero de 2023 otro funcionario policial de Rivera fue denunciado por abusar de una menor de 12 años un mes antes, el 25 de diciembre. El Ministerio del Interior separó al oficial del cargo inmediatamente. En este primer caso, el oficial continuó trabajando durante casi tres años —desde que se realizó la denuncia en 2019 hasta la fecha de la formalización en 2022—, el hombre dejó el cargo un día antes de ser imputado frente a la Justicia, advirtieron fuentes del departamento a El Observador.