Pelusa Vera reveló lo que pasaba con Espalter, Almada y D'Angelo en las grabaciones de sus programas de humor

María de los Ángeles Vera, mejor conocida como Pelusa, una actriz uruguaya de larga data que fue parte de algunos de los principales elencos humorísticos de la televisión no solo local sino de países limítrofes como Argentina y Chile, cuestionó a los principales cómicos de Decalegrón por cómo la trataban tras bambalinas.

Entrevistada este jueves en la radio online La X, Pelusa Vera se refirió a diversas situaciones que vivió con el grupo de actores.

"Ahora te lo digo, total tengo 80 años. Lo guardé bastante", comenzó diciendo.

"Eran machistas, sí, pero yo los quería. Ellos no me querían a mí", contó Vera, que además declaró que su vínculo contractual con el grupo que lideraban Ricardo Espalter, Eduardo D'Angelo, Enrique Almada y Julio Frade no terminó de la mejor manera y tuvo que llevarlos a juicio. "Les inicié un juicio. Como no se presentaban, el juez me dio por ganado el juicio", dijo sobre el tema.

Twitter: Diego Delgrossi

Los elencos de Decalegrón y Plop, juntos; Pelusa Vera (segunda de la fila de abajo) estaba rodeada por Julio Frade y Enrique Almada

Entre otras cosas, la actriz contó que en Buenos Aires tuvo, en su momento, un "choque muy grande" porque le pidieron que grabara unas escenas en un hotel de alta rotatividad y les dijo que no. "Me dijeron que si no lo hacían me iba a quedar sin trabajo. Entonces me hice la desmayada", relató.

"Eran muy jorobados, pero ya está. Los perdoné", sostuvo Vera, que luego aclaró que quedó en buenos términos y una relación cercana con ellos.

Pelusa Vera fue parte de algunos de los principales elencos de humoristas uruguayos que conquistaron la región en las décadas de 1960 y 1970. Trabajó en Telecataplúm, Híperhumor, Jaujarana y, por último, en Decalegrón. Lo último que hizo en televisión fue, en la década de los 2000, un programa en canal 5 sobre espiritualidad llamado Todo bien.