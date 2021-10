Penadés sobre contrataciones en Lavalleja: "Son cosas que no deberían de pasar"

El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés cuestionó este lunes las compensaciones familiares otorgadas por el intendente de Lavalleja, Mario García, a su hermano y al de la exintendenta Adriana Peña y señaló que esa práctica "no suma" y va en contra de la línea de "austeridad" que intenta llevar adelante el gobierno.

"Son cosas que no deberían de pasar. Estaría bueno que se diera a todo el mundo un claro mensaje de que esto no va en línea con la política de austeridad que está llevando adelante el Poder Ejecutivo", dijo entrevistado por Desayunos Informales, de Canal 12.

Sus afirmaciones fueron en referencia a las resoluciones firmadas por el intendente que dieron dinero extra a su hermano, Ariel García ($ 72.300), contratado durante la administración de Peña, y también al de la exjefa comunal, Gerardo Peña ($84.805), según figura en documentos a los que accedió El Observador.

Las resoluciones de la intendencia eran inaccesibles tanto para los ediles como para la ciudadanía en general. A pesar de que por ley es obligatorio publicar ese tipo de decisiones administrativas, el gobierno departamental no cumplió con esa normativa, por lo que el edil frenteamplista Mauro Álvarez resolvió hacer un pedido de informe de todas y cada una de las resoluciones desde que asumió García en noviembre de 2020.

Conocido el caso, el legislador reconoció que el mensaje hizo "muchísimo ruido" a la población, pero confió en que les servirá a los dirigentes políticos para terminar de aprender sobre los comportamientos adecuados.

"Las autonomías departamentales a veces atentan contra esto. Creo que todos tendríamos que ser conscientes de que son mensajes que hacen muchísimo ruido. (...) Son cosas que no ayudan, no importa si lo hace el gobierno o la oposición. Son cosas que tendríamos que terminar de aprender y con razón a la gente las calienta", se sinceró.

Para Penadés, la decisión de García sucede mientras en el país atraviesa una situación económica compleja, por lo que, cree, lo más adecuado sería "dar el ejemplo".

"Tendremos que seguir insistiendo para que no ocurra. No suma. Es difícil de explicar que sucedan estas cosas cuando usted tiene una situación económica tan compleja. Uruguay no es un país pobre, tiene los recursos adecuados que si fueran bien administrados y nos diéramos cuenta que hay una mentalidad que entre todos tenemos cambiar, podríamos estar mucho mejor. Ejemplos de mala administración lamentablemente hay en muchísimos lugares y se están intentando corregir", subrayó.

"Creo que hay cosas en las que hay que dar el ejemplo. Estamos tratando de salir de una situación muy comprometida y se necesita que los dirigentes políticos y gobernantes den el ejemplo. Usted no puede estar pidiendo a los sectores menos pudientes que hagan un esfuerzo si usted no es el primero en hacerlo", insistió.

Hasta el momento, los dirigentes oficialistas habían evitado pronunciarse, puesto que el asunto no está en la agenda del Partido Nacional, según declaró el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, la semana pasada. Dijo que hay "otros temas que preocupan mucho más".

El intendente, por su lado, señaló a medios locales que se limitaría a responder una vez que fuera convocado por la Junta Departamental. Este jueves será llamado luego de haber sido citado por el edil del Frente Amplio, Mauro Álvarez.

Semanas atrás, el jerarca pidió opinión a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para conocer si había obrado bien al otorgarle dinero extra a su hermano.