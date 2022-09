Fernando Pereira festejó postura del FA sobre reforma jubilatoria, tras pulseada con radicales

"Finalmente fue acertada la decisión del Frente Amplio de no fijar una posición hasta que el proyecto de ley para reformar la seguridad social no ingrese al Parlamento", sostuvo Fernando Pereira ante la Mesa Política de la coalición de izquierda este lunes. El presidente de la oposición había bogado por "no apresurarse" a tomar postura, un pedido que desafiaron comunistas y socialistas al anticipar su rechazo a la apuesta de Torre Ejecutiva.

En los hechos –y sin ir al choque de los compañeros– Pereira celebró haber tenido la razón. El exsindicalista dio por confirmado su cuestionamiento al gobierno, respecto a si la pretendida reforma presentada ante la Huella de Seregni era un "proyecto del presidente Luis Lacalle Pou", o si sus socios de la coalición lo acompañaban. Leé también Cabildo y el FA vieron algunas “ventanitas” de acuerdo en una reunión que le traerá reclamos a Fernando Pereira "Las propuestas de Cabildo Abierto y el Partido Independiente modifican partes centrales del proyecto", afirmó Pereira ante la dirigencia, según reconstruyó El Observador. El presidente de la oposición llamó a sus compañeros a prepararse para "el debate de fondo cuando el proyecto entre al Parlamento", una ocasión que puede darse con un "acuerdo previo" en el oficialismo, o con un escenario de "negociaciones" puertas adentro del Palacio Legislativo. Pese a su pedido expreso a fines de julio, los partidos Comunista y Socialista adelantaron públicamente sus contrariedades hacia los ejes conceptuales de la reforma. A la semana siguiente del exhorto de Pereira, el Comité Central comunista reafirmó su postura en favor del "movimiento popular, de defensa de una seguridad social pública, universal, solidaria, sin fines de lucro y sin AFAP". Semanas más tarde, el secretario general de esa colectividad, Juan Castillo, declaró a El País que consideraba "invotable" el proyecto. Desde el Partido Socialista, en tanto, ya habían emitido pronunciamientos contra la reforma. El secretario general, Gonzalo Civila, había declarado a La Diaria que “no es lógico ni justo que se plantee como una especie de verdad absoluta que la reforma que necesita Uruguay deba tener como consecuencia el aumento de la edad para jubilarse y la caída en los ingresos de los jubilados”, una medida que a su entender supondría "retroceder en materia de derechos". Leé también Cabildo Abierto propone que reforma de jubilaciones aplique desde 1974 y no 1967 El PIT-CNT también había arremetido contra el anteproyecto, que incluso constituyó una de sus plataformas para el paro general del pasado jueves. En el marco de esa movilización, Pereira había ratificado ante el Frente Amplio que el perfilamiento de la central sindical no equivalía a aquel adoptado por la fuerza política, cuyos legisladores serían al fin y al cabo los encargados de negociar en la interna del Parlamento. Otros dirigentes de la fuerza política como el expresidente José Mujica y el exministro Danilo Astori han deslizado su sugerencia de buscar consensos para concretar lo que es a su entender una necesaria reforma para este período. También el senador Mario Bergara insistió en la urgencia de una reforma durante la pasada campaña electoral, y en este caso se alineó al pedido de Pereira de esperar por los avances. Cabildo Abierto propuso modificar el momento a partir del cual comenzará a regir la reforma, para que aplique para los nacidos a partir de 1974, y no desde 1967. Esto último responde a que los liderados por Manini Ríos entienden que los nacidos en 1967 ya fueron "afectados" por la reforma de 1966. En un listado de 12 puntos entregado a Lacalle Pou, los cabildantes también alegaron que hay una “falta de definiciones y modificaciones al régimen vigente en las cajas paraestatales”, proponiendo establecer la igualdad de prestaciones para activos y pasivos en un sistema universal. Leé también Los cuatro temas que el Partido Independiente no comparte del anteproyecto de Reforma de la Seguridad Social Por su parte, el Partido Independiente elevó cuatro discrepancias centrales referidas al régimen de pensiones de sobrevivencia (personas que quedan viudas), las pensiones por incapacidad, las jubilaciones anticipadas y a incluir "ciertas ocupaciones" en el análisis de las bonificaciones en la Agencia Reguladora de la Seguridad Social.