Pérez Banchero ratificó en la comisión investigadora las denuncias contra Germán Cardoso

El exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, habló en conferencia de prensa tras su comparecencia en la comisión investigadora que indaga la gestión de Germán Cardoso al frente de la cartera.

"Nosotros vinimos a reiterar lo que fueron las informaciones de prensa, lo que hablamos en su momento con el semanario Búsqueda y a dejar en claro cual fue el motivo del cese. Nuestro cese no fue por 122 expedientes sin firmar. Nuestro cese fue por negarnos a firmar expedientes con los que no estábamos de acuerdo. En el fondo y en la forma. En la forma por la contratación directa y por la falta de informes", aseguró a la salida de la comisión.

Pérez Banchero aseguró que las denuncias no se trataron de algo "personal" contra el exministro. "Nosotros con Cardoso o con quien sea hubiésemos actuado de la misma manera. A nosotros se nos cesó por no dar consentimiento con nuestra firma por situaciones en las que no participamos justamente por la forma", señaló.

Y detalló: "a normativa, el Tocaf, la compra a través primero de licitación, la compra directa por excepción a través de los mecanismos que establece el propio Tocaf para comprar por excepción y lo mas importante, el fundamento de una empresa en cuanto al servicio y en cuanto al precio. Cuando eso no estaba, nosotros no lo íbamos a firmar con el ministro Cardoso o con cualquier jerarca"

Noticia en desarrollo