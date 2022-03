Pese a anuncios de Cosse, Montevideo registra menor nivel de reciclaje que en la gestión anterior

La "multiplicación por 20 de la capacidad de clasificación de Montevideo" ha sido uno de los principales latiguillos de la administración de Carolina Cosse en materia de limpieza, luego de que el 1° de enero del 2021 anunciara la distribución de bolsones para edificios y cooperativas, una experiencia que luego amplió a lo largo del año hasta alcanzar los 1.800 en el departamento.

Sin embargo, hasta el momento la apuesta no movió la aguja en términos de reciclaje. Los datos del Plan de Gestión de Envases (PGE) de la Cámara de Industrias (CIU) a los que accedió El Observador señalan que en 2021 la capital repuntó en la cantidad de toneladas de residuos clasificados respecto al 2020 –un año atípico en la industria–, pero está lejos de alcanzar los niveles de los dos años previos prepandémicos.

Cabe aclarar que ya de por sí el año anterior fue excepcional por dos razones: las plantas de clasificación estuvieron cerradas por cuatro meses por la pandemia, y el consumo cayó por el resentimiento económico. A menor consumo, menos basura, y así se vio reflejado en los indicadores.

Según los datos del PGE, 1.794,3 toneladas de basura llegaron a las plantas a lo largo del año pasado. Eso supone un 56% más que en el 2020, pero un 40% menos que en 2019 y un 42% menos que el año anterior a ese. En resumen, es menor la cantidad de materiales potencialmente reciclables que los montevideanos apartaron en sus casas y que la intendencia trasladó a las plantas.

Dentro de eso que efectivamente llegó a las manos de los clasificadores en 2021, un 44,3% se recuperó para su posterior reciclaje. En ese aspecto se registra un continuo crecimiento año a año de la proporción de desechos que se rescatan, dentro de los que llegan a la planta. En 2020 se recuperó un 39% de lo que llegó a las plantas; en 2019 (con más toneladas para clasificar) el porcentaje recuperado había alcanzado el 35%, y el año previo había sido un 30%.

Las cifras del 2021 implican que en la capital solo se recuperó el 5,2% de los envases vertidos por la industria al mercado.

El PGE surge de la reglamentación de la Ley de Envases, y es significativo en tanto refiere estrictamente a los descartes generados en los hogares. El mecanismo consiste en que las industrias vierten envases al mercado –cajas, botellas, empaquetados, entre otros– a través de productos que tras su consumo en las casas van a parar a la basura, y de ahí a contenedores especiales –tales como los que están fuera de los supermercados–.

La CIU financia las cuatro plantas de clasificación que hay en Montevideo. Todo lo que salga de los bolsones va a parar allí. Una de las cualidades destacadas por la intendenta Carolina Cosse es que el 90% de su contenido "se recupera para clasificar". "Es un porcentaje altísimo. Por ejemplo, de los contenedores para clasificar que hay en el municipio B se recupera entre 40% y 45%. Recuperar 90% es muy bueno porque además sacás tonelaje de lo que va al centro de disposición final", había dicho la jerarca en enero a La Diaria.

Bolsones que reparte la intendencia en edificios y cooperativas de vivienda

De acuerdo a lo divulgado por la Intendencia de Montevideo (IM), los bolsones captaron 350 toneladas de materiales pasibles de ser reciclados el año pasado. Hoy hay 1.800 de esos dispositivos, aunque la comuna pretende llevarlos a 3.000. A pesar de esa apuesta, logró captar menos toneladas de residuos que en los niveles previos a la pandemia.

Consultado por El Observador, el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Guillermo Moncecchi, recordó tanto el cierre de las plantas como su pasaje a la gestión cooperativa como factores que contribuyen a un "proceso de ajuste" en el sistema. Otro elemento sobre la mesa fue el acercamiento con la usina 5 Bis, un predio anexo al vertedero de Felipe Cardoso al que entran los camiones y vuelcan los despojos en acuerdo con un grupo de clasificadores que ahí se desempeñan.

Moncecchi explicó que el año pasado empezaron a derivar a ese lugar parte de los "materiales más mezclados" que salen de los contenedores del municipio B. "A las plantas llega menos material pero se recupera cada vez más", planteó.

"Ya se está empezando a ver la tendencia de cambio, porque si bien no recuperaron los niveles prepandemia, sí se ve que está más alto de lo que era antes. Está dándose un proceso de ajuste que va a seguir con el préstamo BID y con el trabajo sobre la Ley de Envases", aseguró el jerarca.

Las cifras se enmarcan en la negociación por aprobar un préstamo de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tendrá como principal componente a varias medidas de limpieza. Desde la construcción de ecocentros, la instalación de contenedores intradomiciliarios hasta tachos especiales para vidrios, el proyecto busca "llevar a otro nivel" los actuales niveles de clasificación, según había declarado Moncecchi.

Pese a los cuestionamientos de la oposición, la administración de Cosse pretende asegurar ese bloque de más de US$ 40 millones para la recolección de residuos.

No todo lo que llega a la planta se puede recuperar. Basta con una mancha de pintura o un poco de humedad por residuos mal descartados para que ciertos materiales se desperdicien. Según la IM, eso es lo que ocurre en más de la mitad de la basura que se vuelca en los contenedores verdes y naranjas del Centro.

Al mismo tiempo, la CIU y el Ministerio de Ambiente trabajan en la reformulación del plan que les permita recuperar para 2025 más del 50% de lo vertido al mercado. En 2021, ese nivel no superó el 12%. La gremial estima para ello invertir entre US$ 40 y US$ 50 millones para disponer 29 centros de recepción de materiales en todos los departamentos –hoy solo hay en seis– y otros 9.000 puntos de devolución –como los contenedores–.

La CIU impulsará el sistema "depósito-reembolso" para aportar un incentivo económico a la clasificación –los nuevos centros van a recibir desde plásticos hasta papel, cartón y metales–, según adelantó a fines de febrero.