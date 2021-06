Pese a que Messi arrancó la Copa en modo Messi, Argentina no sabe cerrar los partidos y se viene Uruguay

El Maestro Tabárez conoce de memoria a Argentina, su primer rival en esta Copa América de Brasil, el próximo viernes a la hora 21 en Brasilia.

Y seguramente debe haber sacado apuntes jugosos de lo que fue el debut argentino ante un buen seleccionado como el chileno.

A diferencia de lo que se vio en el último partido jugado en Colombia, Argentina no salió a presionar. Al contrario. Se plantó en su campo y dejó que Chile hiciera el gasto.

El equipo de Lionel Scaloni mejoró con pelota cuando se dieron ciertos matices futbolísticos y sociedades dentro del campo.

Por ejemplo, las subidas por izquierda de Nicolás Tagliafico junto a Giovani Lo Celso y las diagonales que buscaba Nicolás González, el delantero de Stuttgart de Alemania, quien jugó como extremo izquierdo.

Lionel Messi es un capítulo aparte porque juega solo y lo hace muy bien, como casi siempre. Chile lo escalonó en la marca, lo trabó las veces que pudo, sobre todo en el primer tiempo, y le volvió a sacar un empate -como había acontecido de visitante por Eliminatorias hace 10 días- con Martín Lasarte como entrenador.

AFP

Messi celebra su golazo de tiro libre

Luego de 15 minutos en los que el amperímetro no se movió para ninguno de los dos bandos, Argentina demostró que fue más y jugó 30 minutos de buena producción futbolística.

Chile trató de parar a sus rivales, pero no lo consiguió. Allí se vio lo mejor del equipo de Scaloni con Lo Celso y Nicolás González en ofensiva. ¡Y eso que en ese lapso Messi apareció muy poco, salvo en el gol!

Uno de los graves problemas que tiene el seleccionado argentino es la falta de eficacia. Pese a que los arqueros rivales terminan siendo figuras, al mismo tiempo marra varias situaciones de gol.

AFP

Giovani Lo Celso fue de lo más claro de Argentina

Y también le falta tranquilidad. Juega apurado, no veloz. Scaloni le hizo un favor a Chile luego del empate al sacar a Lo Celso quien había sido de lo más destacado. Entró Ángel Di María y no aportó absolutamente nada.

¿Qué sucedió entonces? Allí sí comenzó la dependencia de Messi. Todas las pelotas a Messi y este nunca dejaba tirados a sus compañeros. El arquero Bravo le sacó un nuevo gol y luego siguió buscando a todos. Pero lo dejaron muy solo.

Pero Chile también jugó y mostró que es una muy buena selección. No dejó jugar a Argentina y creció en la cancha, quitándole la pelota, aguantándola y le quitó el control del balón.

Con el descontrol de los últimos 20 minutos, Messi jugó más adelantado aún, pero, como se escribió, casi en soledad.

El Maestro sacó apuntes y Uruguay sabe a lo que se va a enfrentar. Se encontrará con un rival clásico golpeado y que va a salir con todo en busca de su primera victoria.

Pero seguro que también dejará algunos espacios y ese es uno de los debes que tiene la celeste: saber manejar la pelota y pasarla bien. Contra un rival de estas características, no hacer eso bien, es un pecado.

Las características del rival de Uruguay

En defensa: Lucas Martínez Quarta tuvo problemas cuando lo encararon y también Nicolás Otamendi, sobre todo, cuando retrocedía a contrapierna. Las salidas más claras se vieron por izquierda con Nicolás Tagliafico, no así con Montiel por el otro andarivel. Vale nombrar al arquero Emiliano Martínez, quien le ganó el puesto a Franco Armani, y tuvo dos atajadas notables, una de ellas, el penal a Arturo Vidal que terminó en gol de Eduardo Vargas en el rebote.

AFP

Cuando lo encararon a Lucas Martínez Quarta, no se mostró claro

En el medio: En el 4-4-2 que ordenó el entrenador, Leandro Paredes y Lo Celso fueron los volantes centrales, y los extremos eran De Paul por derecha y Nicolás González por izquierda. Este fue una de las figuras de la cancha, mostrando una habilidad notable, sobre todo, cuando jugó sin pelota, buscando los espacios en los que siempre le ganó las espaldas a los buenos zagueros chilenos. No obstante, su gran debe fue que marró tres goles.

AFP

Nicolás González es un jugador muy interesante y a tener en cuenta cuando Uruguay lo enfrente

En ataque: Messi, Messi y más Messi. Casi no había tocado la pelota durante la primera media hora. Le dieron un tiro libre y la colgó del ángulo de Claudio Bravo, quien, pese a que salvó tres goles, no estuvo muy feliz. Uruguay y cualquier selección o equipo, saben de memoria que en esa zona no se pueden cometer faltas porque el “10” argentino es letal. En el segundo tiempo, pese a que, como se explicará más adelante, Argentina bajó las revoluciones, fue el único que la quiso y dio dos goles hechos que sus compañeros desperdiciaron. Siempre hace la diferencia.

Lautaro Martínez no jugó. Un jugador de su nivel, pasó totalmente desapercibido en la cancha y apenas entró en juego. En los últimos 10 minutos, Scaloni apostó al Kun Agüero -gran verdugo de Uruguay en varios encuentros- quien casi no la tocó.

AFP

Lautaro Martínez no gravitó y apenas entró en juego; Marijuan lo marcó muy bien

Lo que también es un hecho es que en los dos últimos partidos de Argentina, pese a que empató -contra Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y luego de ir ganando desde los 7 minutos por 2-0- y este lunes frente a Chile, los dos arqueros terminaron siendo figuras. Ospina en Barranquilla y Bravo en Rio de Janeiro.

Lo mejor: el cambio de ritmo que aplicó Lo Celso durante los minutos que estuvo en la cancha, las diagonales perfectas de Nicolás González, y Messi que arrancó la Copa América en modo Messi, lo que es una muy buena noticia para Argentina y algo que Uruguay deberá tener en cuenta, más que lo normal cuando se enfrenta a un jugador de estas características.

Lo peor: tal como le venía pasando en sus partidos anteriores de Eliminatorias, se quedó sin reacción en el segundo tiempo. El equipo de Scaloni se vio superado en los mano a mano y el propio entrenador se apuró en hacer las variantes, no tuvo serenidad.

¿Argentina fue superior? Sí. ¿Tuvo más chances de gol? También. ¿Mereció ganar? No necesariamente, porque enfrente tuvo a un seleccionado chileno que supo cómo jugarle. Y en eso el uruguayo Martín Lasarte tuvo mucho que ver.

Los detalles

Argentina 1-Chile 1

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Director técnico: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal; Eduardo Vargas, Jean Meneses y Carlos Palacios. Director técnico: Martin Lasarte.

Estadio: Olímpico Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Juez: Wilmar Roldan (Colombia)

Cambios en Argentina: 67' Ángel Di María x Lo Celso y Exequiel Palacios x Paredes, 80' Joaquín Correa x N. González y Sergio Agüero x L. Martínez y 85' Nahuel Molina x Montiel

Cambios en Chile: 67' Ben Brereton x Palacios y César PInares x Vargas, 84' Enzo Roco x Medel y Tomás Alarcón Vergara x Vidal y 90' Pablo Galdames x Meneses

Goles: 33' Messi (A) y 58' Vargas (CH).

Incidencia: A los 58' E. Martínez (A), le contuvo un penal a Vidal (CH)

Tarjetas amarillas: Martínez Quarta, L. Martínez (A) y Isla, Pulgar y Vidal (CH)