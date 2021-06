Petit: hasta que no haya un Ministerio de Justicia, la administración carcelaria va a ser un organismo mendigante

El comisionado parlamentario penintenciario, Juan Miguel Petit, se refirió esta mañana al sistema carcelario uruguayo, muchas veces cuestionado por su falta de capacidad en la rehabilitación y reinserción de su población privada de libertad. Petit señaló que en "todo el mundo" existe un Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos que es quien se encarga de la administración carcelaria y quien negocia el presupuesto de para el sistema y que eso es algo que solamente en Uruguay no ocurre. "Hasta que no haya un Ministerio de Justicia que realmente pueda negociar los recursos para la ejecución penal, mano a mano, con los demás ministerios, la administración carcelaria va a ser un organismo mendigante", dijo en declaraciones a En Perspectiva (RadioMundo 1170 AM)

Petit señaló, tal como ha hecho en anteriores ocasiones, que es una "falla estructural" que el Ministerio del Interior se encargue del sistema penitenciario. "El Ministerio del Interior es el ministerio de seguridad pública y la gente le pide que no haya delitos, seguridad publica, que haya vigilancia, control, etc. y la cárcel va a ser la última prioridad. Ningún ministro del interior se ha ido aplaudido por inaugurar aulas", aseguró el comisionado. Es por esa razón que Petit pide que la ejecución de las penas y la administración de las cárceles esté a cargo de un ministerio aparte. "El Ministerio de Justicia puede decir: 'Buenísimo que haya patrulleros, puentes y escuelas. Ahora, yo no quiero ir a la Asamblea de la ONU, a la OEA, al Comité Contra la Tortura, etc, y que digan no tenemos aulas, que faltan técnicos, que no tenemos gente y que el sistema no tiene contención", aseguró. Sobre la falta de técnicos, Petit aseguró que esa falta imposibilita hacer el seguimiento de las medidas alternativas a la prisión. "Lo que ocurre es que el sistema de medidas alternativas, que en este momento cubre unas 10.000 personas, tiene solo 20 técnicos para hacer seguimiento. Entonces, en la medida en que ese sistema no se desarrolla, no logra evitar su propia reincidencia", afirmó. Petit señaló que el sistema penitenciario "es baratísimo" en términos económicos, dado que el mantenimiento de las cárceles la hacen los presos, pero que termina siendo carísimo porque no logran la función de rehabilitar ni reinserción. "Los delitos que vamos a ver hoy a la noche, más de la mitad, son por tener un sistema pobre en rehabilitación", sentenció.