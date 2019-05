PIT-CNT realizará paro general de 24 horas entre otras medidas "sorpresivas"

A dos días de que se concrete un paro general parcial en el área metropolitana -este miércoles 22 de 9 a 13 horas- convocado por el PIT-CNT, la central obrera ya organiza un puzle de medidas "sorpresivas" adicionales entre las que se encuentra un paro general de 24 horas para todo el país, según confirmó su presidente, Fernando Pereira, a El Observador.

El paro parcial que se realizará este miércoles se votó por unanimidad en la Mesa Representativa del pasado lunes 13 de mayo. Al día siguiente, Petrobras anunció su sanción a 53 trabajadores que habían ocupado la planta de MontevideoGas para realizar el control obrero, sumado a cuatro nuevos despidos. Eso provocó malestar en la interna sindical y, el miércoles de esa misma semana, el secretariado del PIT-CNT se reunió y puso este tema en discusión (que continuó mediante Whatsapp) con la idea de profundizar las medidas. Entre ellas, el paro general de 24 horas que ya había sido propuesto por Adeom en la Mesa Representativa y que está siendo discutido por los gremios para que sea votado la próxima semana.

"El objetivo nuestro es que la empresa retire esas sanciones que nada tienen que ver con la realidad, porque no se puede sancionar por una medida colectiva individualmente. Eso lo tendría que retirar rápidamente y volver a una negociación normal entre el sindicato y la compañía que intente retomar una negociación que fue planteada por el Ministerio de Trabajo. En función de eso nosotros vamos a pelear", declaró el presidente del PIT-CNT.

"Son una locura las sanciones. Son parte de una ofensiva que nada tiene que ver con el modelo de relaciones laborales del Uruguay, ni siquiera con las conductas que se tienen en las empresas. Porque una cosa es cuando una empresa tiene dificultades y otra es salir con una salvajada de este tipo que genera todo los estados de ánimo", añadió Pereira.

En conversación con El Observador, el dirigente sindical aseguró que referirse solamente al paro sería "minimizar" el resto de las medidas que piensan llevar a cabo. Consultado por cuáles serían esas medidas, Pereira respondió: "Si yo te las dijera a vos, no hubiera ninguna medida sorpresiva, ¿no? Si queremos generar impacto, va a haber impacto".

En cuanto a la fecha del paro, Pereira también prefirió evitar referirse a un día en concreto. "La táctica es ser lo suficientemente flexible para no enamorarnos de una fecha sino de una solución. Nosotros queremos solucionar un conflicto, no queremos empeorarlo. Nuestro objetivo no es hacer un paro, nuestro objetivo es que la empresa de vuelta una decisión que tomó que, desde mi punto vista, es absolutamente arbitraria", aseguró.

De todas formas, el PIT-CNT no podrá realizar la medida hasta que esta no sea votada por la Mesa Representativa que, como marca el estatuto, corresponde que se realice la próxima semana. Sin embargo, existe la posibilidad de que se cite con urgencia a los 44 representantes de los diferentes gremios para discutir el tema y realizar la votación correspondiente, tal como sucedió en la última oportunidad. Fernando Pereira aseguró, en cambio, que se respetarán los plazos estatutarios.

Si se respetan las fechas establecidas a rajatabla, la nueva Mesa Representativa debe ser convocada para el próximo lunes 27 de mayo (15 días después del 13 mayo). Para ese mismo día el sindicato del gas prevé comenzar con una huelga general como medida propia ante los últimos anuncios de sanciones y despidos.

Entre otras medidas individuales de gremios, las autoridades del PIT-CNT no descartan que finalmente se lleve a cabo la iniciativa que propuso el sindicato de trabajadores de Ancap (Fancap) de cortar el combustible a Petrobras, ya sea en las estaciones de servicio o en el aeropuerto. Según dijo Fernando Ferreira, integrante del secretariado de la central obrera, esa medida sería un acto solidario de ese gremio y desde la cúpula sindical no pueden intervenir ni a favor ni en contra en las decisiones propias de ese grupo de trabajadores.

Un paro más allá de Petrobras

Cuando Adeom presentó la propuesta de un paro de 24 horas en la anterior Mesa Representativa lo dejó claro: para ellos las luchas sindicales no se deben dar solo frente a las multinacionales sino también ante el actual gobierno y sus políticas "precarizadoras" y "privatizadoras", según dijo a El Observador el dirigente Álvaro Soto.

"Esto es un problema que va más allá que la multinacional Petrobras y de los trabajadores de Uaoegas (Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas) sino que es una situación que se está instalando en todo el país. El cierre de fábricas, el cierre de empresas, el aumento de pérdida de puestos de trabajo, la precarización laboral como el mecanismo que avanza sobre las conquistas colectivas. Y otras situaciones como es el caso de UPM, de la ley de riego, la discusión sobre el ferrocarril central, el tipo de convenios colectivos que vienen negociando con las transnacionales. Hay una profundización de la crisis económica que se está descargando sobre los trabajadores y requiere una discusión y un planteamiento de carácter nacional", dijo.

Primero propaganda, luego marcha

Este martes el PIT-CNT tiene previsto comenzar una campaña de información llevada adelante por 4.000 y 5.000 militantes que recorrerán los barrios puerta por puerta, así como plazas y espacios públicos explicando el conflicto. En particular, instalarán mesas de difusión en Plaza del Entrevero, Plaza Independencia y en la huelga de hambre.

"Si somos capaces de llegar, la gente va a tener información de primera mano de qué se trata el conflicto y de cómo se podría resolver", señaló Pereira la semana pasada y argumentó: "Que la gente no crea que de Uruguay se va una gran inversión que ha generado miles de puestos de trabajo y que ha dado bienestar, sino que, por el contrario, se retira una empresa que ha achicado a la compañía del gas a su mínima expresión; que no ha tenido una política de aumentar la cantidad de usuarios en el servicio público y la cantidad de trabajadores", remató.