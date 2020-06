Planean calendario con partidos entre semana; los árbitros se hacen los hisopados

El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunió en la jornada del martes y allí se trataron varios temas administrativos, y otros también de suma importancia.

Se pasará una solicitud de ocho clubes a la Mesa Ejecutiva para el Consejo de Fútbol Profesional, sugiriendo una reunión para el martes 30 de junio para armar un proyecto de calendario para lo que será la vuelta al fútbol, con la comisión que trabaja actualmente.

La reunión será informativa y se presentará un informe de todo lo actuado durante toda esta pandemia.

El Ejecutivo igualmente presentará al Consejo de Fútbol Profesional un informe el próximo 30, para que todos los clubes tengan conocimiento, ya que en ese Consejo están las instituciones de Primera y de Segunda.

Pedirán empezar el 1° de agosto

Los neutrales de la AUF esperarán a que culmine el mes de junio para realizar un pedido formal a la Secretaría Nacional del Deporte, para adelantar la fecha de inicio del 15 de agosto –que el gobierno fijó como tope– para el 1° o el 8 del mismo mes.

“Nuestra idea es esperar que pase este mes y si todo sigue normalmente como hasta el momento con escasa cantidad de casos, en julio hacer un pedido formal a la SND y pedirle el adelantamiento del regreso del fútbol para el 1° o para el 8 de agosto”, informó a Referí una fuente de la AUF.

Leonardo Carreño

Cabe recordar que el gobierno brindó una conferencia de prensa en la que explicó que la fecha para la vuelta al fútbol era el 15 de agosto, aunque también sostuvo en la misma que era una fecha que podía variar.

Los jugadores agremiados en la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales reaccionaron enseguida pidiendo que el Torneo Apertura se reanude el 1° de agosto.

Después del Consejo de Fútbol Profesional, la Mesa Ejecutiva convocará a un Consejo de Liga de Primera y por otro lado, de Segunda, para definir todo lo que corresponde al calendario.

La idea es que la Segunda división profesional comience una semana después de Primera, lo que se estima que sea el 8 de agosto teniendo.

Partidos entre semana

El pedido de esas ocho instituciones está motivado en distintas propuestas de cómo jugar lo que queda de 2020. En ese sentido, la Mesa Ejecutiva de la Primera división tiene su propia propuesta y la están elaborando, “incluso con modificaciones reglamentarias. La vamos a llevar a ese consejo de liga una vez que lo convoquemos”, según indicó a Referí su presidente, Juan Ceretta.

Los plazos están suspendidos todavía en la AUF a propósito de la pandemia, “pero los clubes se deben quedar tranquilos que vamos a informar todo lo que venimos haciendo”.

Con relación a los calendarios, la Mesa Ejecutiva planteará que el Campeonato Uruguayo de Primera división del cual se disputaron tres fechas antes de la suspensión por la pandemia mundial por coronavirus, va a continuar con el mismo orden que se aprobó originalmente, es decir, “seguimos con el Apertura hasta que se termine, luego se juega el Intermedio, y los partidos que se puedan del Clausura en este mismo año”.

Andrea Lanfranco, Fernando Sosa, Gastón Tealdi, Jorge Casales del Comité Ejecutivo de la AUF, parados; en tanto, sentados están los integrantes de la Mesa Ejecutiva, Fernández, Jorge Campomar y Juan Ceretta

A su vez, agregó que van a informar a las instituciones “que intentaremos, no en las primeras dos semanas del Apertura, pero de ahí en adelante, poner fechas entre semana, para intentar cumplir el contrato con la televisión”.

Cabe señalar que ese contrato con la empresa Tenfield implica que se deben transmitir por año por TV, 240 partidos, de los cuales hasta ahora se emitieron 24 por las tres fechas jugadas, es decir que faltan aún 216.

“Si arrancamos el 1° de agosto, esas dos primeras semanas, no habrá fechas entre semana para no matar físicamente a los jugadores, pero después seguramente sí las habrá, mientras no haya actividad internacional”, anunció Ceretta.

Se hacen los trests a los árbitros

Este jueves 18 se realizarán los hisopados para los árbitros en el Estadio Centenario, tal como sucedió entre el domingo 7 y el miércoles 17 con los planteles, cuerpos técnicos y allegados de los clubes de Primera y Segunda división.

Los tests de los árbitros serán en esta etapa inicial a los internacionales y a los de primera categoría. Son 56 los que irán este jueves.

De esos, 14 (siete jueces principales y siete asistentes) son internacionales y los otros 42, de primera categoría.

En tanto, los de juveniles, “se les hará el mismo protocolo pero unos 40 días antes, cuando se sepa cuándo comienzan los torneos que puede ser en setiembre u octubre”, explicó a Referí el presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), Marcelo De León.

El 1° de julio es la fecha que le han informado a los jueces para comenzar los entrenamientos en conjunto en el Complejo Uruguay Celeste.

Una vez allí, se dividirán a los 56 árbitros que se someten este jueves a los hisopados, en tres turnos: a la hora 8, a las 18.30 y a las 20.

El padrón total de jueces uruguayos es de 174, por lo que el porcentaje de quienes serán testeados será de un 32%, pero son quienes actúan en Primera y Segunda división del fútbol uruguayo.

Los jueces continúan trabajando de forma individual por ahora y también en la parte teórica con algunos videos, ya que el director del departamento de arbitrajes de la AUF, Darío Ubriaco, se mantiene en contacto con todos.