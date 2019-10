Plaza minimizó los riesgos y cerró el arco para salvarse

Plaza Colonia es uno de los escoltas de Nacional en el Clausura y una de las razones es la excelente racha de imbatibilidad que el equipo de Matías Rosa lleva en el actual torneo: en los cinco partidos que ha disputado no ha recibido goles, con cuatro victorias y un empate en el último juego ante River.

Esa igualdad en el Saroldi hizo que el patablanca perdiera sus primeras dos unidades en el torneo, lo que lo relegó de la punta de la tabla, en la que venía mano a mano con el tricolor, que justamente será el rival el miércoles cuando los albos vayan al Supicci.

El momento defensivo de Plaza, el único equipo que no ha recibido goles en el Clausura, tiene varias factores, desde el buen nivel del arquero Nicolás Guirín, quien batió el récord de imbatibilidad histórico del club, a la variante táctica que ha implementado por Rosa, y también al cambio de mentalidad que hay en el plantel, que sabe que juega para escapar del descenso y que hay que cuidar su arco con todo.

Así lo consideró el director técnico del equipo, quien asumió en la séptima fecha del Apertura tras la renuncia de Mario Szlafmyc. “Ni hablar que Nico (Guirín) está teniendo una actuación muy destacada y ha intervenido en momentos importantísimos de partidos y que ha sido fundamental”, señaló a Referí.

“Y detrás de todo eso hay un movimiento colectivo de los 11 jugadores que han tomado conciencia de los que nos estamos jugando, en cuanto al descenso y el movimiento colectivo que realizan los once a la hora de defender nuestro arco. A partir de ahí viene un poco el cero gol”, explicó Rosa.

Leonardo Carreño

El técnico agregó: “Hay un estado de conciencia muy grande de que cuando atacamos, apostamos a transiciones ofensivas a gran velocidad y después les damos toda la libertad para que ellos creen a través de las individualidades y de movimientos que les marcamos, pero después, cuando nos defendemos, no hay momento para lamentarse”.

Para Rosa, ese esfuerzo defensivo para mantener el cero se está dando con los resultados. “Después, obviamente que los equipos te generan y te atacan, y en momentos muy decisivos Nico ha sido descollante”, señaló.

El DT destacó que Plaza es un “equipo humilde” que está saliendo de una “situación complicada”. “Y si perdemos la esencia se complica de nuevo”, comentó.

Por su parte, Haibrany Ruiz Díaz, uno de los defensas del plantel, también dio su opinión sobre el momento, en línea con la del entrenador. “Principalmente la racha es por lo que nos estamos jugando, nos estamos jugando la permanencia y por eso empezás de abajo, de la base, que es el arco, a tenerlo en cero”, dijo a Referí. “Nos está saliendo bien, estamos con confianza, obviamente que Nicolás está teniendo un nivel muy alto y por eso hace cinco partidos que no nos han convertido”.

El futbolista señaló que el equipo tuvo una nueva cara con el cambio de técnico. “Por ahí Mario (Szlafmyc) era más de jugar, de salir más limpio, y cuando vino Matías cambió un poco esa manera de salir jugando, de estar más cerrado en el fondo. Capaz que Mario era más defensivo y Matáis un poquito más defensivo que es lo que estamos necesitando para esta situación que es la permanencia”, expresó el zaguero, quien señaló que la imbatibilidad quedará en segundo plano cuando enfrenten a Nacional.

“No estamos pensando en que nos no hagan goles para tener el arco en cero, pensamos que no nos hagan goles porque es lo que nos sirve para conseguir el objetivos”, indicó.

El récord de Guirín

Con la racha en cero de Plaza, Guirín batió el récord de minutos sin recibir goles que tenía Mauricio Vigo de 436’ en el año 2002. El actual arquero llegó a 470’ y puede seguir sumando.

Uno de los artífices del buen momento del arquero es Sebastián “Tian” Pereira, el entrenador de goleros que trabaja en Plaza desde octubre pasado, cuando conoció al actual guardameta coloniense, quien días atrás señaló a Referí que es autodidacta con los guantes.

Diego Battiste

“Nicolás, cuando entramos en confianza, porque a mí me interesa mucho saber qué hizo él antes de que yo llegara, me confió que no tuvo preparación de arquero a temprana edad. En Montevideo ya hace un par de años que el entrenador de arqueros es parte del cuerpo técnico. Pero el allá en Nueva Palmira, de donde es, no tuvo formación. Por eso es un plus que él tiene y por eso mira con atención cuando uno le aconseja o le dice algo”, señaló Tian.

El exarquero comentó que Guirín toma con mucha cautela el tema de la racha. “Le digo que se tiene que enfocar en el resultado y no en el récord”, contó. “Una cosa te lleva a la otra. Si él mantiene el cero ya estamos sumando, creo que el pensamiento no es erróneo. Y se va dando partido a partido”, indicó Pereira.

En tanto, Rosa destacó que el arquero entrena “espectacular” de la mano de Pereira. “Está dentro de la filosofía que trasmite Tian, de entrenar siempre intenso, siempre bien, concentrado, en constante comunicación para que Tian le corrija las diferentes situaciones técnicas, los errores que pueda tener”, dijo.

El DT también sostuvo que el arquero está siempre dispuesto a aprender. “Es un golero muy ágil, le pega notable a la pelota, tasmite bien el juego desde atrás, habla poco pero habla concreto y bien. Y ha madurado muchísimo desde que yo lo tengo, del Apertura a ahora, demuestra una madurez importante dentro y fuera de la cancha”, señaló Rosa.

En la misma sintonía se manifestó Ruiz Díaz. “A Nico se lo ve con una confianza tremenda. Yo hace un año que estoy con él y ha madurado, se le nota. Trabaja con un buen entrenador de arqueros que es Tian Pereira y todo los conocemos”, manifestó.

Por su parte, Pereira definió a Guirín como un arquero versátil que se amoldó a dos sistemas de juego en este año. “Es muy solvente. Tiene excelente pegada, es difícil hoy encontrar un arquero que le pegue con las dos pernas. Maneja muy bien los perfiles. Tiene muy buen juego aéreo”, enumeró al marcar las fortalezas del gardameta de 24 años.

“A su joven edad demuestra una madurez que no es común, y no es porque esté bajo mis órdenes, pero uno lo ve a diario, la evolución desde el año pasado a ahora es muy grande. Yo creo que está juntando experiencia y lo está llevando de muy buena manera”, dijo Tian.

Plaza Colonia se prepara para recibir a Nacional, otro equipo que pregona el cero en el arco y que lidera el Clausura. Con su fórmula, el equipo patablanca intentará seguir sumando y, si puede, extender su racha. Guirín será clave. “Tenerlo a él es importantísimo para nosotros”, dijo Rosa.

Plaza Colonia: a entrenar en el Supicci La suspensión de la fecha del fin de semana le permitirá a Plaza Colonia poder entrenar en el Supicci este lunes y martes antes delpartido del miércoles ante Nacional, algo que no habían podido realizar en la semana previa al encuentro que se iba a jugar el sábado.