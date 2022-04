Polémica en España por audios de la negociación de Piqué para llevar la Supercopa a Arabia

La negociación entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la empresa Kosmos, del futbolista de FC Barcelona y empresario Gerard Piqué, para llevar la Supercopa española a Arabia Saudita, quedó expuesta este lunes al divulgarse audios de los llamados entre el jugador y el presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

Según informó este lunes El Confidencial, la federación firmó con Kosmos una comisión millonaria por llevar el torneo a Arabia Saudita.

En el contrato firmado con Sela, la compañía pública saudita, la RFEF se garantizó el cobro de 40 millones de euros por cada edición de la Supercopa, mientras que Kosmos se lleva cuatro millones por cada uno de los seis ejercicios firmados, 24 millones en total.

EFE/Román Ríos

Piqué y Araujo

Además, El Confidencial divulgó audios de la negociación, con las charlas entre Piqué, zaguero de Barcelona, y Rubiales, el máximo responsable del fútbol español.

"Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad [el Camp Nou], que es el campeón de Liga [el FC Barcelona]... Creo que legitimidad tenemos" #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4otOG pic.twitter.com/B5gTsakVYM — El Confidencial (@elconfidencial) April 18, 2022

"A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", dice el zaguero de Barcelona en una de las conversaciones reveladas.

Esa expresión del futbolista, señala el diario deportivo Marca, fue después de que Rubiales le dijera que Real Madrid no contemplaba la posibilidad de jugar fuera de España por menos de esa cantidad, ocho millones de euros.

EFE

Luis Rubiales

"El comentario forma parte de los Supercopa Files, un alud de archivos inéditos que desvelan, entre otros presuntos escándalos, que Piqué tuvo un papel decisivo en las negociaciones para la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí y disfrutó a lo largo de ese proceso de un trato privilegiado por parte de Rubiales por motivos no aclarados. Un portavoz de Piqué ha negado a este diario que recibiera ese trato de favor", escribe este lunes El Confidencial.

En otra charla se manejó la posibilidad de que el torneo, antes de pasar a Arabia, se jugará en España, y con sede en el Camp Nou, el estadio de FC Barcelona. Ambos tramaron, dice Marca, el partido en el estadio catalán, con una reunión previa con Real Madrid para ofrecerle jugar en el Bernabéu.

"A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos", expresa Rubiales, según El Confidencial.

El proceso de negociación y otros detalles del pacto con Arabia Saudí arrojan dudas. Según los documentos y audios, en la redacción participó Ferran Vilaseca, mano derecha de Piqué en Kosmos y actual presidente del FC Andorra #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4otOG pic.twitter.com/0Sosd0v6S8 — El Confidencial (@elconfidencial) April 18, 2022

Otro de los audios, del 15 de setiembre de 2019, se da luego del acuerdo, con la felciitación de Rubiales a Piqué.

Piqué y Suárez

"Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites", señala.

El 15 de septiembre de 2019, Rubiales envió un audio a Piqué en un tono propio de dos socios que comparten intereses económicos. "Geri, enhorabuena. Ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí" #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4G4Ge pic.twitter.com/FB2obq2qCq — El Confidencial (@elconfidencial) April 18, 2022

Al año siguiente, en enero de 2020, se jugó la primera edición de la Supercopa de España disputada en Arabia, ganada por Real Madrid en penales a Atlético, con Barcelona y Valencia completando el torneo.

Semanas antes de la celebración de esa edición, Rubiales admitió en rueda de prensa que Kosmos había intervenido en las negociaciones. La Federación, según menciona el diario Marca, no pagó nada a la empresa de Piqué sino que ayudó a que cobrara la comisión.

Twitter

Piqué y Shakira

Piqué y su empresa Kosmos tienen varios negocios con el fútbol y el defensor ha rozado el conflicto de intereses en varios de ellos, pero sin sobrepasarlo, dice Marca, que destaca que en el caso de la Supercopa, la empresa no cobra la comisión directamente de la RFEF para no incumplir el código ético.

Otros de los negocios en los que intervino el futbolista han sido el del contrato de patrocinio de Rakuten con Barcelona y la nueva Copa Davis de tenis. Además, compró al club Andorra, un equipo con el que podría cruzarse en la cancha por Copa del Rey.

El jueves, la RFEF denunció en un comunicado haber sido víctima de "una acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria", añadiendo que "conversaciones de texto y audio privadas de ejecutivos del ente federativo, incluyendo del presidente, Luis Rubiales, y del secretario general, Andreu Camps" habían sido sustraídas.

En una declaración publicada este lunes por el diario deportivo Marca, la RFEF estimó que "la información no aporta nada nuevo a lo que se publicó en 2019. Todos los números de la operación fueron presentados, explicados y respaldados por la Asamblea del fútbol".

"Forma parte de la campaña de acoso y descrédito a la que ya estamos acostumbrados", explicó un dirigente de la federación, citado por Marca.