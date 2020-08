Polémica por dichos de Mauro Viale: "¿Qué me quiere explicar una mujer a mí?"

El periodista argentino Mauro Viale desató una nueva polémica en Argentina por sus comentarios a su compañera del programa A24 Liliana Caruso este miércoles, cuando discutían sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona. En pleno debate, el conductor le señaló a su compañera que las mujeres "no entienden de fútbol".

La periodista opinó sobre las decisiones de Messi y Viale decidió "explicarle" cómo funciona el fútbol porque, según él, las mujeres no lo entienden. Señaló: "Te voy a contar la filosofía del fútbol porque ustedes son mujeres", a lo que Caruso respondió: "Sí, ya lo sé, no tiene nada que ver que sea mujer". El conductor siguió insistiendo y dijo: "Vos sos varón, escuchame que te quiero explicar (en referencia a otro compañero), jugás al fútbol, te comés ocho goles y se terminó la vida. ¿Qué me quiere explicar una mujer a mí?".

Viale se convirtió en tendencia en las redes sociales y generó el repudio de muchos usuarios.

Mirá el momento: