Policía advierte que entrar a Nueva Carrara implica un delito contra la propiedad

La Jefatura de Policía de Maldonado emitió un comunicado alertando sobre los peligros de visitar la cantera Nueva Carrara a siete kilómetros de Pan de Azúcar y advirtió que quienes ingresan están cometiendo un delito contra la propiedad.

La cantera es un predio privado que se volvió un fenómeno turístico por el que cientos pasan día a día para retratarse de espaldas a sus aguas cristalinas.

Sin embargo, tanto la Intendencia de Maldonado como el Municipio de Pan de Azúcar desalentaron las visitas, al menos hasta que se construya un mirador público que dote de mayor seguridad al predio y que está en negociación.

"Esta propiedad no es una zona turística habilitada y despierta la preocupación de sus propietarios y de las autoridades locales", afirma el comunicado de la policía.

María Eugenia Fernández

Además se aclara que la cantera no es apta para baños y hay carteles que indican que no se puede ingresar, como "Propiedad privada, prohibido pasar", "Peligro zona de derrumbe", "Peligro cantera" o "No pasar peligro de voladuras". Además en el predio hay una cinta con la leyenda "Pare" que no es respetada por los visitantes.

La policía e inspectores municipales realizan recorridas periódicas en las que se comprueba que las personas "hacen caso omiso a los carteles de advertencia que existen en el lugar", según la jefatura.

Además se exhorta a no visitar el lugar para no incurrir en el delito contra la propiedad privada previsto en el artículo 356 del Código Penal, que prevé multas de entre 10 y 100 Unidades Reajustables ($ 12.917 a $ 129.177 a valores actuales) para quienes ingresen contra la voluntad "expresa o tácita" del dueño del lugar cuando esté cercado con un muro, cerco, alambre u otra advertencia.

La cantera es propiedad de la Compañía Nacional de Cementos (CNC) que tiene su planta industrial y de yacimientos en Nueva Carrara.

Según la página del municipio, la cantera proveyó de mármol a la construcción del Palacio Legislativo, en 1908, luego de conseguir la adjudicación de su suministro para la obra. Por esa época, la Compañía de Materiales de Construcción –que era su propietaria– era considerada una de las "principales proveedoras del país de calizas y mármoles con exportación a Argentina".