Policía levantó piquete y detuvo a camioneros que cortaron el ingreso al puerto de Montevideo

Efectivos de la Guardia Republicana detuvieron este mediodía a integrantes del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), que se manifestaban en el ingreso al puerto de Montevideo. Según informó Telemundo, el grupo de unos 50 trabajadores había cortado la circulación en esa zona de la ciudad desde primeras horas de la mañana.

Los oficiales habían advertido a los sindicalistas con orden de desalojo en mano cómo procederían.

🔴 AHORA: efectivos de la Guardia Republicana detienen a integrantes del sindicato de camioneros que se manifestaban en el ingreso al Puerto de Montevideo pic.twitter.com/VZWcbHdtjn — Telemundo (@TelemundoUY) December 22, 2021

En el lugar también se hizo presente el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Según explicó el dirigente, cuando se enteró de lo que estaba pasando se comunicó con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber y le solicitó que “no repriman”.

Los trabajadores se manifestaron en el lugar en reclamo de regular el control electrónico de las horas que se realizan en el sector.

El director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo a la prensa el procedimiento de la policía fue el correcto ya que se actuó por orden de la Fiscalía y de acuerdo al marco legal vigente. "Acá no se puede no cumplir la ley. Esto no es la ley del que grita más fuerte", afirmó. "Ellos saben (por los transportistas) que no pueden cortar. Pueden estar en la vereda y protestar todo el día", afirmó.

(Nota en desarrollo)