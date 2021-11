"Ponemos nuestra vida delante de la suya": el video de una policía que conmovió en medio del debate sindical

Ana Sequeira fue la policía que participó de la batalla argumentativa en el Congreso del PIT-CNT de este fin de semana donde se discutió si el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sipfom) debía quedarse dentro de la central de trabajadores. La representante del sindicato en Rocha dio un discurso en el que contó lo que le significa ser policía y sensibilizó a parte de la audiencia.

"Ponemos nuestra vida delante de la de ustedes para protegerlos. Muchas veces, sin medir consecuencia. No hay democracia sin policías. La unidad se construye sin excluidos", destacó. Luego, con 689 votos en contra y 228 a favor, los congresistas rechazaron la moción de expulsión que propus0o el Sindicato de Artes Gráficas (SAG).

"Soy policía. Milica como muchos dicen. Más allá de sentirme ofendida o discriminada, me hace sentir digna, digna de cobrar mensualmente un sueldo que me lo gano y que no todos tienen ese privilegio. Además soy maestra", expresó durante la alocución y destacó que muchas veces los policías provienen de familias "que pasaron hambre, miseria, necesidades básicas no satisfechas".

La moción del SAG sostenía que Sifpom debía ser expulsado por ser "parte del aparato represor del Estado", a lo que Sequeira contestó: "Los policías no somos represores, somos auxiliares de la Justicia (...) Protegemos sus casas, sus bienes más preciados, no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de sus hijos, madres y abuelos. Yo en mi barrio soy vecina, soy madre y colaboro. Más de una vez una mujer golpeada y abusada corrió a mi casa para que la ayude y ahí estaba yo. Como todos los policías. Actuamos como seres humanos, como personas, a mí no me hace policía el uniforme. Me hace ser policía el sentir de la justicia, el sentir de la igualdad, la vocación de servicio".

Además, fue contra los episodios que se enumeran en la moción de rechazo como abuso policial –algunos comprobados y otros no–. "¿Por qué debería avergonzarme por policías que han hecho las cosas mal? ¿Acaso un profesional de la salud, un escribano, un manicurista o peluquera abandona su carrera, lo que le gusta hacer, porque unos pocos hicieron las cosas mal? No, no creo que sea así", dijo emocionada.

En ese sentido, complementó que del Congreso debía promover la inclusión. "No sabemos el significado de la palabra inclusión. Realmente lo ignoramos. Soy policía y maestra. Una laburante más de este país que lucha todos los días contra los prejuicios, contra los abusos. Yo quiero para todos una sociedad más justa, pero a veces nosotros mismos, ustedes como representantes de otros sindicatos me hacen pensar y darme cuenta que no es así. Terminamos vendiendo humo, porque decimos algo y luego eso se esfuma. Entonces, ¿cómo creer en nosotros mismos si nos arrancamos las cabezas?", consideró.