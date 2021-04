Por malentendido entre ASSE y el MSP se vacunó a embarazadas sin agenda

En la tarde de este viernes en el vacunatorio instalado en el aeropuerto de Carrasco algunas mujeres embarazadas lograron inocularse sin agenda previa con dosis de Sinovac.

La convocatoria comenzó a circular en las redes sociales, pero no hubo comunicación oficial al respecto de parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) ni de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que es la encargada de la gestión de ese vacunatorio.

Desde el MSP dijeron a El Observador que efectivamente hubo embarazadas que se vacunaron, pero que eso no debía suceder sin agenda. Según dijeron las fuentes, ASSE interpretó de forma errónea el comunicado de la cartera divulgado este jueves que indicaba que "hasta que se cuente con más información se recomienda que se priorice la vacunación de aquellas embarazadas que presenten riesgo alto de exposición o de infección severa".

Por ese motivo ASSE dio la orden que se vacune a embarazadas sin agenda previa en todos sus vacunatorios. Sin embargo, el propósito del comunicado, aclaró el MSP, era que efectivamente se vacunara a esas mujeres porque hubo varios casos de embarazadas que se fueron a inocular y en los vacunatorios no lo hicieron.

Eso sucedió por desconocimiento sobre la evidencia que no plantea contraindicaciones para que las mujeres reciban dosis.

"No se debe rechazar a una embarazada al momento de concurrir a vacunarse ni solicitar receta médica. Puede recibir tanto CoronaVac como Pfizer", explicó el MSP en el comunicado que derivó en la confusión de ASSE. Pero en ningún momento dispuso que las embarazadas recibieran la vacuna sin estar agendadas. El prestador estatal ya revirtió la decisión de vacunar sin agenda, confirmaron.

Autoridades de ASSE dijeron que el error fue del MSP, porque consideraron que el comunicado no fue claro al señalar que había que priorizar a las embarazadas pero no determinar de qué manera se haría.

A su vez, el MSP informó que "la evidencia hasta el momento no plantea contraindicaciones para vacunarse" a las mujeres embarazadas. A su vez, el comunicado señaló que "la vacunación inadvertida en una mujer embarazada no debe generar ansiedad ni condicionamientos médicos dado que la evidencia existente –por la tecnología utilizada o la evidencia en vacunas similares – no ha demostrado ningún efecto adverso".

Hace tres semanas, la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay (SGU) recomendó a las mujeres que están embarazadas y en período de lactancia vacunarse contra el coronavirus. La recomendación está basada en datos observacionales que demuestran que las embarazadas con covid-19 tienen mayor riesgo a enfermarse de forma grave, lo que incluye cuadros severos que podrían requerir el ingreso a CTI.

Según informó la SGU en un comunicado, las embarazadas que contraen la enfermedad tienen más riesgo de presentar un parto prematuro o tener que realizarse una cesárea.

"No existen razones para considerar que los potenciales riesgos de las vacunas contra el covid-19 utilizadas durante el embarazo puedan ser superiores a los efectos graves provocados por la infección" de covid-19, explicó la sociedad.

A su vez, estudios recientes comprobaron que las embarazadas vacunadas transmiten los anticuerpos al bebé.

La SGU recomendó que las mujeres que presentan comorbilidades (como enfermedades renales crónicas, enfermedades pulmonares, patologías cardiovasculares, obesidad y diabetes tipo I) se vacunen. También a las mujeres fumadoras y las que están expuestas al virus a nivel comunitario.

Para las mujeres que están en período de lactancia, la vacunación también se considera eficaz y segura, y no se recomienda suspender ni retrasar el inicio de la lactancia por haber sido vacunada contra el covid-19.