Por qué algunos desaconsejan el uso de ibuprofeno y qué dicen los expertos

La conversación es monotemática dentro y fuera de internet: todo gira en torno al coronavirus. No es para menos, se trata de un tema de salud sin precedentes por su contexto histórico y que, de alguna forma, logró detener al mundo entero.

En las últimas horas, uno de los mensajes que causó mayor repercusión en Twitter lo publicó el primer ministro francés, Oliver Verán. Su tuit fue una advertencia para las personas enfermas de Covid-19 porque alienta a no consumir medicamentos con ibuprofeno, uno de los antiinflamatorios más comunes. Según información del gobierno francés, el uso de este tipo de analgésicos es contraproducente para atacar los síntomas del virus.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Luego fue el turno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de pronunciarse. El vocero de la organización declaró que los científicos aún no tienen evidencia contra el ibuprofeno, pero recomiendan usar paracetamol, otra de las drogas más comunes, como medida de prevención hasta tener más datos al respecto. No obstante, alertó que aquellos pacientes que sean recetados con ibuprofeno o están siguiendo un tratamiento específico, continúen.

Las dudas, tanto de la OMS como del primer ministro francés, se basan en un estudio de las revista de The Lancet que fue publicado esta semana y emite la hipótesis de que una enzima que estimula el ibuprofeno, y otros medicamentos similares, podría facilitar y empeorar las infecciones por el virus.

Las declaraciones generaron muchas dudas y cada gobierno y organización médica tomó una postura distinta frente a la situación.

"Hasta que no haya evidencia, no hay ninguna razón para emitir una guía de salud pública sobre el tema", declaró Garret FitzGerald, catedrático de la Universidad de Pennsylvania al diario The New York Times.

Por su parte, el gobierno español y el Health Service Executive (HSE) irlandés emitieron distintos comunicados en que aconsejan a los pacientes de coronavirus seguir tomando medicamentos antiinflamatorios.

"Está bien tomar paracetamol y un antiinflamatorio como el ibuprofeno al mismo tiempo (...) No hay evidencia para suspender ningún medicamento en este momento", aseguró Colm Henry, director clínico del HSE, a la BBC Mundo.

Los reparos que están tomando diferentes organizaciones y gobiernos respecto al uso de ibuprofeno están apoyados en un factor clave y es que existen alternativas al consumo de esta droga. Al menos así lo aseguró el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa. Una medida más de prevención.

Mientras tanto, la OMS está reuniendo más evidencia al respecto antes de hacer una "recomendación formal". Pero varios expertos adelantaron en medios internacionales que el riesgo de consumir esta droga en casos de infecciones graves son sus efectos secundarios, que igual podrían darse en pacientes con otros enfermedades y que recurran a estos medicamentos.

El doctor Rupert Beale es líder del grupo del Laboratorio de Biología Celular de Infecciones del Instituto Francis Crick de Londres y explicó a BBC que el consejo de evitar el ibuprofeno en estos casos "es adecuado porque, en general, los pacientes que están bajo el riesgo de desarrollar enfermedades graves no se les debería prescribir estos medicamentos".

Los expertos en la salud están entonces a la espera de datos más concretos.

En paralelo, el departamento de Farmacología y Terapéutica de la facultad de Medicina de la Universidad de la República, remarcó en un comunicado que "al día de hoy no hay medicamentos aprobados por las agencias reguladoras de medicamentos" para contrarrestar al coronavirus en ninguna parte del mundo. Y agregó que "los antibióticos no son eficaces contra los virus" y por lo tanto "no se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento en estos casos, excepto que exista una co-infección bacteriana​".​