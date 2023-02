Por qué Carolina Cosse todavía no va a anunciar su precandidatura y qué la motiva de la política

Está entre los candidatos a la presidencia mencionados por los votantes en las encuestas y lo sabe, pero aún no se presenta como precandidata y en la entrevista para el ciclo Posdata de este semana, explica por qué. La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, también se refirió a que fue lo que hizo hacerse frenteamplista y lo que la llevó a dedicarse a la política.

Entre lo personal y lo político, a continuación un resumen de la entrevista que mantuvo con el periodista Oscar González Oro.

¿Cuánto te das cuenta que ese movimiento, ese Frente Amplio te identificaba?

Y cuando era muy chiquita, La primera vez que yo oí hablar de Frente Amplio fue en el 71 cuando se fundó. Yo era muy niña, mi papá estaba en casa, yo estaba jugando y eran épocas de elecciones obviamente y lo que veíamos era en la televisión para mí como niña, publicidad. Ahora me doy cuenta que era publicidad electoral. Carteles, señores, camiones, todo el tiempo. Un día yo estaba jugando y yo corría por mi casa y como que invitaba a mi padre a seguir, mi padre me estaba siguiendo y de repente paró frente a la televisión y me hizo venir y era el reclame del Frente Amplio que tenía a Seregni y el locutor decía: "el pueblo ya le dice presidente”. Paró todo, me hizo verlo y me empezó a explicar. Yo no entendía nada, pero lo que yo entendía ahí como que él me decía “hay algo nuevo”. “Hay algo nuevo, esta vez hay algo nuevo” y como que él formaba parte de eso y eso me quedó como una semilla en el corazón.

Vocación viene de vocal, el llamado en latín. ¿Quién te llamó?

¿Quién me llamó por primera vez para una posición de responsabilidad? Porque para la política me llamó la facultad. En el 83.

¿Militabas ya en la facultad?

Si. Me llamó la sensación de injusticia, de dolor en la vida. El hermano de mi mamá -a mí me criaron mi abuela y mi mamá- estaba preso.

¿Preso por la dictadura?

Sí. Cuando yo era muy niña... ver su dolor, ver a mi madre con la mujer de mi tío tomarse la Onda para ir a los cuarteles en Salto, turnarse, cada 15 días, ir en ómnibus hasta Salto y volver. Mi madre (viajaba) en la madrugada, iba a trabajar al otro día, al otro ver a mi madre abatida. Eso me llamó.

Orsi estuvo acá hace poco y le pregunté sí iba a ser presidente de Uruguay, me dijo “me estoy preparando”. ¿Vas a ser presidenta de Uruguay?

Lo van a definir las y los uruguayos.

Sí, lo se, ¿pero tenés ganas? ¿Querés? ¿Te estás preparando? ¿Te ves siendo presidenta?

Yo creo que una de las cosas más singulares del Frente Amplio es que somos distintos, pero estamos unidos y eso tiene algunas premisas. Yo soy una persona que aprecia eso del Frente. Y el Frente tiene sus procesos . Ahora el Frente está abocado al programa que para mí es fundamental porque es el contenido. Porque ser presidente, ¿pero para qué? Yo voy a seguir los tiempos del Frente Amplio. Ahora soy la intendenta de Montevideo. Tengo muchísimo trabajo y voy a seguir haciendo política obviamente. Para mí estamos en un momento muy complejo del mundo. Y Uruguay me parece que le falta agenda, entonces me parece que no es momento. Después ya va a llegar ese momento.

¿Sos feliz?

Soy feliz

Que bueno que me respondas sin dudar.

Yo te decía, la gente te comparte parte de su vida pero de verdad. A mí me abrazan mucho y me dicen muchas cosas. Yo perdí a mi madre en mayo. Y es algo de lo que uno aprende, a vivir con las ausencias que las convierte en presencias pero de las pérdidas uno nunca se recupera. Y ayer una persona, una militante me abrazó y me dijo que me había encontrado hacía un año no me acuerdo muy bien donde y me dijo “te presenté a mi mamá que tenía 90 años y vos me dijiste que la tuya tenía 90 años y yo perdí a la mía en julio y vos la perdiste también”.