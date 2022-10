Por qué en Reino Unido no necesitan convocar elecciones generales para cambiar de primer ministro

Luego de 45 días turbulentos en el cargo de primera ministra de Reino Unido, Liz Truss renunció este jueves como líder del Partido Conservador y anunció que permanecerá al frente del gobierno británico durante unos días más hasta que el país tenga un nuevo primer ministro. Pero eso no quiere decir que se vayan a convocar elecciones generales en el país.

Getty Images En Reino Unido se hacen elecciones generales cada cinco años.

De hecho, Truss no llegó a estar al frente del ejecutivo británico tras una elección popular, como tampoco lo hizo su antecesor, Boris Johnson, quien llegó al poder en julio de 2019; ni tampoco la primera ministra anterior Theresa May, cuando hizo lo propio en julio de 2016, aunque tanto Johnson como May llamaron a elecciones algún tiempo después de llegar al cargo y ambos las ganaron en sus respectivas convocatorias.

Y es que en Reino Unido no siempre hace falta realizar elecciones nacionales para escoger al gobernante del país y esto se debe a que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países de América Latina, cuentan con un sistema de gobierno parlamentario.

Entonces, lo que ocurre es que cuando hay elecciones generales los ciudadanos eligen a los 650 miembros de la Cámara de los Comunes y es de allí de donde, luego, emerge el gobierno.

Así, usualmente el primer ministro es el líder del partido que obtuvo mayor número de escaños en el Parlamento, en el entendido de que por sí solo o en coalición logre sumar una mayoría dentro de la Cámara de los Comunes.

En la actualidad, el Partido Conservador goza de una amplia mayoría de 357 parlamentarios por lo que puede escoger un nuevo líder y elevarlo a la posición de primer ministro sin necesidad de buscar apoyos adicionales o de convocar votaciones populares.

¿Cómo se sustituirá a Liz Truss?

Aunque el Partido Laborista, la principal fuerza de oposición, y otros grupos políticos como los Demócratas Liberales y el Partido Nacionalista de Escocia, han hecho llamamientos para que se convoquen elecciones generales, ese no es el escenario que está planteado en este momento.

Getty Images Liz Truss renunciò después de 45 dìas al frente del gobierno.

El Partido Conservador prevé escoger internamente a su nuevo líder para que sustituya a Truss en el plazo de una semana.

Usualmente, la elección de un nuevo líder en ese partido se realiza en dos etapas:

Los parlamentarios conservadores eligen entre sus propias filas a dos aspirantes a ocupar esa posición. Se hace una votación entre los militantes inscritos en el partido para escoger entre esos dos candidatos.

Las reglas que regulan la elección de un nuevo líder del partido son fijadas por una instancia interna llamada Comité 1922, cuyo actual jefe, sir Graham Brady, dijo este jueves que espera que cuenten con un nuevo líder para el viernes de la semana próxima.

Según está previsto, los legisladores conservadores tendrán hasta las 2 de la tarde del lunes para postular candidatos, pero estos deben contar con el respaldo de al menos 100 diputados. Eso quiere decir que, en la práctica, no puede haber más de tres aspirantes.

Si solamente hubiera un candidato, se consideraría que este se convierte automáticamente en el nuevo líder conservador y próximo primer ministro.

Si hay más candidatos, se realizará una votación entre los parlamentarios conservadores. Si de allí no sale un claro ganador, se convocará a los miembros del partido a una elección online para escoger entre los dos aspirantes con más votos.

¿Cuándo es necesario llamar a una elección general?

Las elecciones generales en Reino Unido para escoger un nuevo parlamento deben ocurrir cada cinco años.

En este caso, correspondería convocarlas en enero de 2025 (cinco años después de la primera sesión del actual Parlamento, más el tiempo requerido para realizar la campaña electoral).

¿Quién puede convocar elecciones anticipadas?

La posibilidad de que se convoquen antes depende del primer ministro, quien en términos constitucionales no está en obligación de hacerlo.

Getty Images Gordon Brown asumió como primer ministro en 2007 y se quedò en el poder hasta 2010 sin convocar nunca elecciones generales.

Theresa May, por ejemplo, llegó al cargo en 2016 luego de la renuncia de David Cameron, pero no convocó elecciones anticipadas hasta 2017.

Luego Boris Johnson sustituyó a May en julio de 2019, pero no llamó a los ciudadanos a las urnas hasta diciembre de ese año.

Otros primeros ministros como el laborista Gordon Brown, quien sustituyó a Tony Blair en 2007, no llamó a elecciones anticipadas y gobernó hasta 2010, cuando correspondía convocar las elecciones generales por vencerse el plazo de cinco años de duración del Parlamento.

¿Hay alguna forma de forzar una elección anticipada?

Un primer ministro debe tener la "confianza" de la Cámara de los Comunes, lo que significa que debe contar con el apoyo de una mayoría de los parlamentarios.

Una forma de forzar la convocatoria electoral sería promover una moción de censura en el Parlamento para que los legisladores de todos los partidos decidan si quieren que el gobierno continúe.

Para ser aprobada, la moción necesita de una mayoría simple. Es decir, que haya al menos un diputado más votando a favor que en contra.

Si el gobierno pierde la votación, normalmente se convocarían elecciones generales.

También es posible que el rey invite a alguien más a formar gobierno, alguien que pueda ganar un voto de confianza en la Cámara de los Comunes.

No obstante, dada la mayoría absoluta de la que goza el Partido Conservador en este momento, para que se apruebe una moción de censura los legisladores conservadores tendrían que votar en contra de su propio gobierno, algo que es muy poco probable que muchos hagan.

