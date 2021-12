Por qué los ciegos uruguayos prefieren los iPhones y qué barreras padecen

El estudio se basa en una encuesta del Banco de Previsión Social (BPS) de 2016 que señala que el 5% de la población mayor de 16 años era ciega o tenía dificultades para ver incluso usando anteojos. De ese total, el 66% eran mujeres y el 75% eran mayores de 50 años.

Esta encuesta mostraba que el 73% de la población sin discapacidad visual sabía cómo usar una computadora, tableta o smartphone, mientras que esto se reducía al 49% entre los que sí tenían esta condición.

"Si bien internet trae potenciales para mejora de la vida de las personas, el mero acceso a las tecnologías no garantiza que estas personas sepan usar estos dispositivos o los usen libremente y en igualdad de condiciones con el resto", aseguró a Cromo Florencia Fascioli, una de las autoras del estudio titulado El acceso a internet en personas con discapacidad visual, junto a Matías Dodel e Inés Méndez.

La investigación, que implicó un estudio cuantitativo y cualitativo, entrevistó en profundidad a personas ciegas, además de realizar un test de experiencia con algunos de ellos.

Dodel asegura en el estudio como "primera apreciación" que existe una brecha digital en Uruguay en este tema. "La discapacidad visual parece emerger como una condicionante para el acceso y uso de internet considerando la escasa accesibilidad con la que cuentan las tecnologías y portales web en nuestro país", indica.

Los investigadores entrevistaron a las personas ciegas, quienes en su mayoría tuvieron su primer contacto tecnológico con una computadora (75%) y seguido por el celular (25%).

La mayoría aseguraron que aprendieron a utilizarla de manera autodidacta, sin ninguna tecnología de asistencia.

"Esto implicó idear alternativas como acercarse mucho a la pantalla o memorizar algunas de las interfaces de la computadora", señala la investigación.

Así cuenta una persona ciega su experiencia:

"Empecé por aprender el orden del teclado y después de ahí pasé a una máquina de escribir y después me compré mi primera computadora".

Cuando las tecnologías emergieron no fueron accesibles para esta población. Así recuerda una mujer adulta cuando tuvo su primer celular:

"Empecé con un Motorola C115 sin lector de pantalla, sin nada. Ahí usaba a mi madre o al que estuviera cerca como lector, principalmente para leerme los mensajes que recibía. El problema era ese, que me leía lo que llegaba (risas). Igual, bueno, tenía 14, 15 años y éramos discretas (risas)", comentó.

"No tengo dificultades, porque cuando uso el magnificador casi no hay más barreras", dijo un hombre con baja visión.

Los lectores de pantalla han sido fundamentales para achicar la brecha digital. Permiten que, ante una acción, el celular responda con un sonido. Quienes tienen baja visión utilizan magnificadores (que agrandan la pantalla), lupas, letras marcas y configuraciones de contraste. Además, utilizan aplicaciones que ayudan a fortalecer la experiencia.

El estudio revela que hay una tendencia al uso de dispositivos móviles con sistema iOS en los usuarios con discapacidad visual. Esto se condice con lo que sucede en otras partes del mundo, según estudios científicos citados en la investigación. El motivo de ello es que cuenta con ciertas cualidades en el diseño, la organización de la información y las prestaciones de accesibilidad "que Apple ha sabido ofrecer de forma más sólida a sus consumidores".

Para los investigadores, esta preferencia no es un dato menor ya que el costo de los iPhone son más elevados que los de Android. Pero no todos tienen la posibilidad de acceder a ellos.

Al igual que el resto de los usuarios, lo usan sobre todo para comunicarse con otras personas a través de WhatsApp, buscar información sobre temas que les interesan y ver videos y series (en lo posible con audiodescripción).

Los usuarios suelen usar las mismas aplicaciones que todos. Por ejemplo, para trasladarse tienen Lazarillo, Moovit, Uber y Google Maps. Sobre la app de movilidad, una usuaria aseguró:

"(Hay) una aplicación que es de navegación de GPS que te dice dónde estás en ese momento. Sobre todo, te pasa esto de: '¿dónde estoy?, me bajé del ómnibus y no tengo ni idea'".

Según los entrevistados, las principales barreras que sufren en la navegación por internet son las páginas con muchas imágenes. Así lo expresó un usuario en el estudio:

"Los encabezados me marean mucho. Las fotos y las páginas en flash. Soy enemigo público de los reproductores de flash. Las páginas en 3D, ¿no les alcanza con el cine? No puede ser que vos estés viendo una cosa y cambia. ¡Dejame ver un poquito! En vez de llenar una página de imágenes, ¿por qué no ponen un enlace a una galería?".