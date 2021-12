¿Por qué los montevideanos desperdician alimentos?: una investigación busca revelarlo

Percepción del desperdicio en el hogar Percepción del desperdicio en la sociedad en general

Evito, la comida evito tirarla, se guarda, cocino y me queda, se come más tarde o al día siguiente. A menos que no se haya comido después de tres o cuatro días, ahí si la tiro. Pero en general no. Yo, por ejemplo, en mi casa sí, si es el mediodía y me queda para la noche no voy a tirar la comida, por una cuestión económica. Pero la gente pudiente veo que tira sí, porque yo he trabajado en lugares que hacen todos lo mismo (...)

A mí si me preguntás, yo no tiro comida, salvo que vea que no está apta para consumir (...) No, a mí me parece que yo siempre he sido igual, solo que ahora me doy cuenta más por lo ecológico. Trato siempre de reutilizar los frascos, de comprar siempre envase reciclable (...) y tratar de que lo

que tire sea más bien solo lo orgánico Hay gente que no tiene idea, que para hacer un arroz para tres personas te pone cuatro tazas de arroz, evidentemente que lo va a terminar tirando (...) y para mí también se disfruta mucho comiendo, porque viste que al uruguayo le gustan las cosas grandes, porciones grandes, mucho asado (...)

No, no, la verdad que acá siempre tratamos de aprovechar todo, y si se tira es porque está en mal estado, si no se come. (...) Y no, porque la verdad que hay gente que pasa pila de dificultades para comer; nosotros somos familia de inmigrante que se pasó muy mal cuando vinieron mis abuelos para acá, entonces siempre quedó eso inculcado (...) Sí, sí, se tira sí, sí porque vos vas al contenedor y se tira pila de comida, se tira un montón de comida (...) Y la comida que consideran vieja, de un día para el otro ya no la aprovechan, la tiran. Yo veo eso. O gente conocida, amigos, que “ah, yo comida de ayer no como” (...)