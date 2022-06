Prejuicio y orgullo, en ese orden

Llegó Pícnic! a tu casilla de correos y, para variar, acá no se habla de frío polar. La semana pasada comencé a ver sin mucho entusiasmo el documental Mediotiempo, en el que Jennifer López aprovecha el show que compartió con Shakira en la final del fútbol americano de 2019, tal vez la oportunidad más deseada por un artista, para contar su camino como mujer y latina en una industria y un país en el que las cosas siguen siendo más complicadas para mujeres y latinos. Eso del poco entusiasmo vino a confirmar algo sobre lo que López centra este documental: el prejuicio.



Creo que Jennifer es una show woman fabulosa; no es la mejor actriz ni la mejor cantante, es una gran bailarina y una excelente comunicadora. Y, sin embargo, me acerqué a este nuevo documental que se puede ver en Netflix con todo el prejuicio de años de escándalos en las revistas del corazón, de películas mediopelo y de canciones pop hechas para viralizarse. Hasta que me pregunté, ¿y qué? Todos tenemos malos momentos, todos hacemos cosas de las que no estamos orgullosos, todos queremos trascender incluso con una canción viral.



López lleva 30 años de carrera y esperó a este momento de su vida, después de los 50, para afirmarse en su identidad y reclamar lo que cree que se le negó porque no cumple con los estándares de actriz ni cantante de culto. Su show de mediotiempo fue una denuncia –ante millones de estadounidenses– del dolor que vivían y viven miles de familias de inmigrantes en Estados Unidos. Fue también un canto de esperanza repleto de niñas que, para la artista, lucharán por forjarse un futuro mejor. Fue una muestra de poderío de una mega estrella que, aparentemente, no tiene problemas porque es multimillonaria y hermosa, pero que al final, incluso en la cumbre de la fama, ha sufrido como cualquier ser humano.



Jennifer López fue nominada a un Globo de Oro cuando estrenaba su carrera, por su protagónico en la película Selena. Debió esperar muchos años para una segunda nominación, por Hustlers, en la que interpreta a una stripper que busca la forma de ganarle al sistema con estafas “legales” a hombres. El filme tuvo excelentes críticas y la puso en camino al Oscar, para el que sin embargo no fue nominada. Todo eso se cuenta en el documental y todo eso me llevó a revisar mis prejuicios y validar su orgullo, ese que tanto le costó abrazar como nos cuesta a tantos valorar lo que vivimos, lo que logramos y lo que todavía tenemos por hacer. López se apodera del timón de la historia de su vida, la cuenta en primera persona, elige qué narrativa contar, recuerda cuando hablaron de sus novios, de su cola, de su voz chillona, de su acento del Bronx, y termina sin rencores, sin tantos prejuicios, pero con un orgullo merecido que después del Super Bowl la llevó a cantar en la asunción del presidente de su país, en una carrera que sigue adelante.



Haríamos bien, creo yo, en estar más orgullosos de lo que hacemos e hicimos, incluso de nuestros errores, de nuestras marchas atrás y adelante, de todo lo que nos ha hecho quienes somos. Haríamos bien, creo yo, en darnos el lugar que otros no nos dan, como lo hizo la artista en Mediotiempo. Haríamos bien en decir lo que tenemos para decir, como lo hizo JL luego de años de callarse y sonreír modosamente y portarse bien y no discutir y no protestar. Este documental no es una obra de arte, seguramente no es un retrato honesto de quién es esta artista y está claro que fue guionado como todo documental. Pero me ayudó a eliminar prejuicios y a rescatar el orgullo al que tantas veces le tememos. Soy Carina Novarese y siempre te leo si me respondés este mail.



Lectura recomendada. Halftime: el documental de Netflix que muestra que es momento de tomar en serio a Jennifer López.