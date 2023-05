Presidente de Cámara de Industrias pide acabar con compras de uruguayos en Argentina

La Policía Caminera advirtió a comienzos de este fin de semana por demoras —cercanas a un kilómetro y medio— en el puente San Martín, en el intento de uruguayos de cruzar hacia Argentina. Al enterarse de esta congestión —una de las tantas desde que la diferencia cambiaria favorece a los nacionales—, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Fernando J. Pache, pidió frenar esta tendencia.

“Terminemos con esto, por favor. No nos va a quedar una sola industria abierta”, opinó Pache en su cuenta de Twitter, al enterarse de la noticia a través de una nota de El Observador.

“Pandemia fronteriza”, así le llama el presidente de la Cámara de Industrias, Fernando Pache, a la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina que perjudica especialmente a nuestro país.

"El tipo de cambio argentino y la situación muy cruda y dura del contrabando que se ve en todas las calles del Uruguay genera entre un 30% y un 40% menos de ventas con respecto al 2020”, cuenta el presidente de la Cámara de Industrias. Esto pudo determinarse gracias al cierre de la frontera impulsado por la emergencia sanitaria que ubicó a qué altura estaba la vara del comercio formal con las fronteras cerradas.

"Si fuera por la Cámara de Industrias lo que le pedimos al gobierno es cero kilo, no contemplación de que la familia pueda cruzar a cortarse el pelo, no, cero kilo; eso quiere decir que si pone un litro de leche ya hay algo que no podría haber pasado", había dicho Pache a El Observador. El presidente de la CIU —que se vincula a diario con otras cámaras—, reconoce que hay otras gremiales empresariales que encuentran esta medida como muy extrema. "La realidad es que la Cámara de Industrias está basada en cero kilo".

El congestionamiento de este fin de semana se vuelve a repetir luego del fin de semana largo del pasado 1º de mayo.

El Ministerio del Interior informó que las filas en el puente San Martín (que une la uruguaya Fray Bentos con la argentina Puerto Unzué) llegaron a ser de 7 kilómetros.